Fire TV Blaster: Käufer in Deutschland bekommen Kaufpreis erstattet

Nachdem wir bereits über das Software-Aus für den Fire TV Blaster berichtet haben, können wir jetzt noch ein paar ergänzende Informationen nachliefern. Amazon Deutschland wickelt die Infrarot-Erweiterung für Fire-TV- und Echo-Geräte etwas anders ab als in den USA.

Stichtag für das Ende der softwareseitigen Unterstützung ist auch hierzulande der 31. Januar 2026. Allerdings werden für Käufer des Geräts in Deutschland keine Rabatte auf bestimmte Geräte angeboten. Stattdessen können sich Käufer den vollständigen Kaufpreis in Form eines Gutscheins erstatten lassen. Dieser kann dann flexibel und nicht nur für den Kauf von bestimmten Geräten verwendet werden.

Für weitere Details zur Abwicklung der Rückgabe müssen sich Kunden mit dem Support von Amazon Deutschland in Verbindung setzen.

Amazon hat den Verkauf des Fire TV Blaster bereits im vergangenen Jahr eingestellt. Als das Gerät vor mehr als sechs Jahren vorgestellt wurde, war es das Ziel, Nutzern mit älteren Fernsehern und Soundbars eine Möglichkeit zu geben, diese mit ihrer Stimme zu steuern. Der Fire TV Blaster hat quasi als Bindeglied zwischen Echo- und Fire-TV-Geräten fungiert, um diese Funktion bereitzustellen.

Direkte Integration in aktuelle Geräte

Mittlerweile zeigen sich Fernsehgeräte und Soundbars deutlich kommunikativer und können in der Regel direkt über HDMI-CEC angesprochen werden oder haben Alexa zum Teil auch bereits direkt integriert. Das Marktpotenzial für Geräte wie den Fire TV Blaster ist entsprechend massiv geschrumpft.

Amazon stattet seine Fire-TV-Geräte schon seit Jahren mit immer tiefer integrierten Alexa-Funktionen aus. Angefangen bei der Sprachfernbedienung der Fire TV Sticks bis hin zu TV-Geräten von Amazon selbst oder Partnermarken, die Fire TV vollumfänglich integriert haben und sich direkt per Sprache steuern lassen. Wir haben uns zuletzt den Fire TV Omni ausführlich angeschaut. Ganz neu hat Amazon nun mit Ember eine neue Produktlinie aus diesem Bereich angekündigt.