Zahlungen erfolgt, Zugang fehlt: Störungen im Apple Developer Program

Bei Apple häufen sich seit Wochen Berichte über Probleme bei der Freischaltung neuer und verlängerter Zugänge zum Apple Developer Program. Entwickler schildern, dass die Jahresgebühr erfolgreich von Kreditkarten oder Konten abgebucht wird, der Zugang zu den Entwicklerdiensten jedoch ausbleibt.

Betroffene berichten von Wartezeiten von mehreren Tagen bis hin zu mehreren Monaten. In Einzelfällen reicht der Stillstand bis in den vergangenen November zurück. Parallel dazu wird von eingeschränkter Erreichbarkeit des Supports berichtet, Rückmeldungen blieben teils vollständig aus.

Das Apple Developer Program ist Voraussetzung, um Apps im App Store zu veröffentlichen oder bestehende Anwendungen zu aktualisieren. Bleibt eine Aktivierung aus, können Entwickler weder neue Versionen einreichen noch auf zentrale Verwaltungsfunktionen zugreifen. In mehreren Fällen berichten Nutzer, dass bestehende Apps aus dem App Store entfernt wurden, obwohl die Verlängerung der Mitgliedschaft bereits bezahlt war und entsprechende Belege vorliegen.

Fehlermeldungen und Ablehnungen

Ein Blick in das offizielle Entwicklerforum von Apple zeigt eine ungewöhnlich hohe Zahl ähnlicher Problemberichte. Häufig genannt werden ausgegraute Schaltflächen für die Registrierung oder Verlängerung, allgemeine Fehlermeldungen während des Anmeldeprozesses sowie blockierte Identitätsprüfungen. Teilweise brechen Anmeldungen nach der Eingabe von Adress oder Ausweisdaten ab, ohne dass der Zahlungsschritt erreicht wird.

Auch Anmeldungen von Unternehmen scheinen betroffen zu sein. Entwickler berichten von abgelehnten Anträgen ohne nachvollziehbare Begründung und ohne Möglichkeit, korrigierte Unterlagen erneut einzureichen. In anderen Fällen wurden Zertifikate widerrufen oder Zugänge gesperrt, obwohl das Abonnement laut Kontoübersicht aktiv ist. Auffällig ist, dass viele Betroffene angeben, sämtliche üblichen Lösungsversuche bereits ausgeschöpft zu haben, darunter Gerätewechsel, Browserwechsel oder erneute Kontaktaufnahmen beim Support.

Eine offizielle Stellungnahme von Apple zu den Ursachen liegt bislang nicht vor. Für Entwickler bedeutet die Situation vor allem Planungsunsicherheit, da Veröffentlichungen neuer und die Wartung bestehender Apps ohne aktives Entwicklerkonto nicht möglich sind.