MacBooks: Apples Neural Engine sorgt für unnötig hohe Temperaturen

Die Entwickler der Mac-Anwendung Hopp haben eine Auffälligkeit bei mit Apple-Prozessoren ausgestatteten MacBooks festgestellt. Der Einsatz der integrierten Kameras treibt die Temperatur der Geräte auch dann nach oben, wenn keine rechenintensiven Effekte verwendet werden. Wie es scheint, handelt es sich hier um einen Fehler im Betriebssystem der Geräte.

Berichte über häufig laufende Lüfter, bei längeren Sitzungen mit aktivierter Kamera gibt es von der ersten Generation der Apple-Prozessoren bis heute. Die Hopp-Entwickler haben dies zum Anlass genommen, Ursachenforschung zu betreiben. Auslöser war auch, dass ihre auf Programmierer ausgerichtete Anwendung eine eigene Videofunktion integriert.

Detaillierte Messung der Systemauslastung

Im Rahmen ihrer Untersuchungen haben die Entwickler zunächst mögliche Ursachen innerhalb ihrer eigenen Anwendung ausgeschlossen. Zur Eingrenzung des Effekts zeichneten die Entwickler die Systemdaten eines Test-MacBooks im Sekundentakt auf. Erfasst wurden unter anderem CPU- und GPU-Temperaturen sowie die Auslastung der an die Apple-Prozessoren angebundenen Neural Engine.

Während einfacher Audiogespräche blieben die gemessenen Werte stets stabil. Sobald jedoch Kamera und Bildschirmübertragung gleichzeitig aktiv waren, stiegen GPU-Last und Temperaturen kontinuierlich an.

Neural Engine immer aktiv

Ein Problem scheint zu sein, dass die spezialisierten Recheneinheiten der Neural Engine bereits dann genutzt werden, wenn lediglich das Kamerabild übertragen wird und keine Effekte wie der Porträtmodus oder die Studio-Beleuchtung aktiv sind. Die Auslastung der Neural Engine habe in den Messreihen stets parallel zu den Temperaturanstiegen deutlich zugenommen und sei nach dem Abschalten der Kamera wieder auf nahezu null zurückgefallen.

Die Ergebnisse ließen sich sowohl bei der Verwendung unterschiedlicher Programme für Videokonferenzen als auch bei schlichten Bildschirmaufnahmen mit eingeblendetem Kamerabild reproduzieren. Eine aktivierte Kamera wurde stets von einer erhöhten Aktivität der Neural Engine begleitet und führte zu merklich höherer GPU-Last und steigenden Temperaturen. Abhilfe könne nur Apple schaffen, indem das Zusammenspiel zwischen macOS, der integrierten Kamera und den M-Prozessoren optimiert werde.