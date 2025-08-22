Amazon-Fernseher: Wir haben den Fire TV Omni Mini-LED ausprobiert

Amazon bietet seine Fernseher vom Typ Fire TV Omni seit einigen Wochen in der zweiten Generation an. Bei den neuen Geräten sind statt QLED nun Mini-LED-Displays verbaut, was für merklich bessere Bildqualität sorgt. Darüber hinaus finden sich die technischen Werte in nahezu allen Bereichen des Geräts verbessert.

Einzig die zentrale Integration von Fire TV und Alexa dürften manche Nutzer als problematisch oder unerwünscht empfinden. Wer jedoch diese Amazon-Dienste ohnehin nutzt, bekommt hier sehr gute Hardware zu einem konkurrenzfähigen Preis.

Wir haben uns das mittlere Modell der neuen Gerätereihe mit 65 Zoll Größe angeschaut. Das Gehäuse wirkt im Vergleich mit aktuellen Flachbildfernsehern zunächst etwas dick. Der Grund hierfür ist bei dem verbauten Soundsystem zu suchen. Das vergrößerte Volumen und ein zusätzlich integrierter Subwoofer sorgen dafür, dass der neue Amazon-Fernseher mit deutlich besseren Klangeigenschaften aufwarten kann, als man es sonst von Flachbild-TVs gewohnt ist.

Upgrade für Bild und Ton

Wenn man dennoch eine Soundbar anschließen will, findet man auf der rechten Seite des Geräts Anschlüsse in ausreichender Zahl. Zusätzlich zu einem HDMI-2.1-eARC-Anschluss stehen eine weitere HDMI-2.1-Buchse, zwei HDMI-2.0-Anschlüsse sowie optisches Audio, Ethernet, USB und Kopfhörer zur Verfügung. Darüber hinaus sind Receiver für Satellit, Kabel und Antenne integriert. Alternativ zur Ethernet-Verbindung lässt sich das Gerät auch über Wi-Fi 6E mit dem Internet verbinden, dabei werden die Bänder 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz unterstützt.

Hinsichtlich der Bildqualität hebt sich die Mini-LED-Technologie deutlich von herkömmlichen LED-Fernsehern ab. Der Bildschirm gruppiert eine Vielzahl kleiner Leuchtdioden zu 768 sogenannten Dimming-Zonen, die dann unabhängig voneinander geregelt oder komplett deaktiviert werden können. Dadurch lässt sich die Helligkeit feiner regulieren und man kann höhere Kontrastwerte und bessere Schwarzwerte erreichen.

Werbebild von Amazon

Für weitere Verbesserungen bei der Darstellung sorgt die im Vergleich zum Vorgänger erhöhte Bildwiederholfrequenz, die jetzt standardmäßig bei 120 Hz und im Spielmodus für angeschlossene Konsolen bei 144 Hz liegt.

Unterm Strich bietet der Fire TV Omni mit seinem Mini-LED-Display ein scharfes und kontrastreiches Bild mit kräftiger Farbdarstellung. Über die Einstellungen des Geräts kann man weiteren Einfluss auf die Bildqualität nehmen und beispielsweise Modi für dunkle oder helle Filme oder Sportübertragungen aktivieren. Der vorgewählte Standardmodus bietet unserer Meinung nach jedoch einen sehr guten Mittelweg über alle Kategorien hinweg.

Gemälde und Videos statt schwarzer Platte

Ein zumindest erwähnenswertes Feature der Amazon-Fernseher ist die Ambient-Funktion. Anstatt den Fernseher komplett auszuschalten, kann er als digitales Display für die Anzeige von Kunstwerken, Videosequenzen oder eigenen Bildern genutzt werden. Zusätzlich können wie bei einem Teil der Echo-Show-Geräte auch Alexa-Widgets eingeblendet werden, etwa für Wetter, Kalender oder die Smart-Home-Steuerung.

Der Fernseher erkennt über Sensoren, ob sich Personen im Raum befinden. Betritt jemand den Raum, wird die Ambient-Anzeige automatisch aktiviert. Verlässt man den Raum, wechselt das Gerät nach kurzer Zeit wieder in den Standby-Modus.

Diese Funktion ist definitiv nett. Statt einer schwarzen Scheibe hat man damit beispielsweise ein Gemälde oder ein animiertes Aquarium an der Wand. Allerdings sollte man sich hier zumindest darüber im Klaren sein, dass diese Funktion den Stromverbrauch in die Höhe treibt. Wir haben beim Ausprobieren des neuen Fernsehers die folgenden Richtwerte ermittelt:

Standby: ca. 5 Watt

Standby mit Alexa: ca. 12 Watt

Standby mit Ambient-Anzeige: ca. 71 Watt

Standard-TV: ca. 99 Watt

UHD-Streaming: ca. 252 Watt

Die Ambient-Funktion lässt sich über die Einstellungen des Fernsehers komplett abstellen. Ansonsten wird sie aktiviert, wenn man den Fernseher durch kurzes Drücken auf die Ein/Aus-Taste ausschaltet. Hält man die Taste lange, wird der Fernseher komplett ausgeschaltet.

Alexa nicht nur zur TV-Bedienung

In der Liste oben seht ihr den Punkt „Standby mit Alexa“. Die Geräte lassen sich nämlich auch als vollwertiges Alexa-Gerät verwenden – das betrifft nicht nur die Bedienung der TV-Funktionen, sondern auch grundsätzliche Alexa-Funktionen.

Ist die Funktion aktiviert, lauscht der Fernseher auch im ausgeschalteten Zustand auf Alexa-Befehle. Der Fernseher kann dabei so konfiguriert werden, dass er bei Sprachbefehlen stets vorgezogen wird, auch wenn ein anderes Echo-Gerät mit demselben Aktivierungswort näher steht.

Für die Bedienung stehen natürlich nicht nur Sprachbefehle, sondern auch eine klassische Fire-TV-Fernbedienung zur Verfügung. Wobei das Starten der TV-Wiedergabe, von Streaming-Diensten oder auch die gezielte Suche nach Inhalten per Spracheingabe sehr gut funktioniert.

Auch wenn sich beispielsweise durch die Sprachbedienung hier und da ein Direkteinstieg wählen lässt, kommt man bei der Benutzung der Amazon-Fernseher um die Fire-TV-Oberfläche nicht herum. Neben dem Angebot von Prime Video stehen hier auch Apps für externe Streaming-Angebote und Mediatheken zur Verfügung. Leider verzichtet Amazon auch auf dem Fernseher nicht darauf, Werbebanner auf der Fire-TV-Startseite anzuzeigen – ein aus unserer Sicht unnötiges und sehr störendes Element in dem ansonsten runden Unterhaltungspaket.

Auch über Apple Home bedienbar

Abschließend wollen wir noch kurz auf die Unterstützung von AirPlay und Apple Home eingehen. Wie mittlerweile ein großer Teil der aktuellen Fernsehgeräte unterstützen auch die neuen Fire-TV-Omni-Geräte die beiden Apple-Standards. Ihr könnt also Inhalte vom iPhone oder Mac auf den großen Bildschirm und dessen Lautsprecher streamen oder den Fernseher über Apple Home und Siri steuern.

In Apples Home-App erscheint der Fernseher inklusive der vorhandenen Eingänge, sodass man diesen darüber nicht nur ein- oder ausschalten, sondern auch direkt die gewünschte Quelle anwählen kann.

Aktuell mit Preisnachlass

Amazon bietet die zweite Generation des Fire TV Omni mit 55, 65 und 75 Zoll Bildschirmgröße an. Regulär liegt der Verkaufspreis zwischen 999 Euro und 1.899 Euro. Aktuell sind die Geräte im Preis gesenkt wie folgt erhältlich: