Abschaltung per Software angekündigt
Bald Elektroschrott: Amazon deaktiviert Fire TV Blaster
Amazon informiert Nutzer des 2019 vorgestellten Fire TV Blaster derzeit darüber, dass die Unterstützung des Zubehörs in den kommenden Wochen endet und die Geräte anschließend nicht mehr funktionieren.
Der Fire TV Blaster diente als Infrarot Erweiterung für Echo Lautsprecher und erlaubte es, Fernseher, Soundbars oder AV Receiver per Sprachbefehl zu steuern. Voraussetzung war die Kombination aus Fire TV Gerät und Echo Lautsprecher. Über Infrarotsignale konnten Funktionen wie Ein- und Ausschalten, Lautstärke oder der Wechsel von Eingängen ausgelöst werden.
Der Online-Händler hat den Verkauf des Zubehörs bereits vor rund einem Jahr eingestellt. Neu ist nun, dass die weiterhin genutzten Geräte per Software deaktiviert werden. Damit verlieren funktionierende Installationen ihre Steuerungsmöglichkeiten. In der Vergangenheit hat Amazon zwar Produkte aus dem Sortiment genommen, den Betrieb bereits verkaufter Hardware jedoch nicht aktiv unterbunden. Die nun geplante Abschaltung hebt sich davon ab, da sie unabhängig vom technischen Zustand der Geräte erfolgt.
Ersatzangebote sollen Nutzer trösten
Der Fire TV Blaster war über mehrere Jahre verfügbar und richtete sich an Nutzer, die die freihändige Sprachsteuerung des Fire TV Cube auf bestehende Setups übertragen wollten. Technisch arbeitete das Zubehör als zentrale Infrarot Sendeeinheit, die Befehle von Alexa entgegennahm und an klassische Heimkino-Geräte weiterleitete.
Die Einrichtung galt zunächst als aufwendig, da sowohl die Fire TV App als auch die Alexa App genutzt werden mussten. Spätere Software Anpassungen vereinfachten den Prozess, änderten aber wenig an der insgesamt überschaubaren Verbreitung.
Als Ausgleich bietet Amazon betroffenen Kunden Preisnachlässe an. Der Fire TV Cube wird mit einem festen Rabatt angeboten, der auf den regulären Verkaufspreis angerechnet wird. Alternativ gibt es eine prozentuale Vergünstigung auf Fire TV Sticks, die auch mit bestehenden Aktionspreisen kombinierbar ist. Beide Angebote sind zeitlich befristet. Zusätzlich übernimmt Amazon die Kosten für den Versand und das Recycling der ausgemusterten Geräte über das eigene Rücknahmeprogramm.
Ein Grund mehr auf Apple TV zu setzen
Ich habe schon 2 Apple TV 4K in der Bootschleife hängen. Kann laut Apple nicht gefixt werden, da der dafür nötige USB Anschluss wegrationalisiert wurde. Die einen machen die Geräte durch Softwareeingriffe obsolet, die anderen durch Hardwareeingriffe.
Absolut Blödsinn, was du da erzählst. Hatte auch ein AppleTv in der Bootschleife und konnte den Mittels MacBook wieder retten.
Wie hast du ihn denn mit dem MacBook verbunden? Also die aktuellen 4K haben wirklich keinen USB-Anschluss mehr.
Meiner Meinung nach eine Klage wert!
Geht aber leider nicht auf USB
Das scheint ein neuer Trend zu werden. Und dann wundern, wenn niemand mehr kauft. Unglaublich.
Aber gegen so etwas geht eine EU nicht vor?!
Ich hab Verständnis dafür wenn es irgendwann keine Updates mehr gibt und damit keine neuen Features und/oder Security Updates.
Aber etwas per Update willkürlich unbrauchbar zu machen ist ein Witz!
Da bin ich voll bei dir
Dagegen, dass Dein Nachbar die Mülltonnen nicht richtig befüllt, soll die EU wohl auch vorgehen. Für solche Einzelverstöße kann man die Verbraucherzentrale auf den Plan rufen.
Rabatt hin oder her:
„Ich mache deine Hardware kaputt. Nimm’s hin, oder gib bei mir Geld für neue Hardware aus.“
Ich bin echt sprachlos.
Amazon denkt also, dass man mit einem Rabatt die Kunden ködern kann. Mit dem Risiko, dass am Ende wieder das gleiche passiert. Funny
Ich umgehe das in dem ich ab sofort auf möglichst europäische Produkte setze.
Ich denke da sollte es auch etwas geben.
Ja sicher, weil das Unbrauchbarmachen von Geräten durch welche Maßnahmen auch immer ja auf gar keinen Fall jemals irgendeinem europäischen Unternehmen einfallen würde…
Wie naiv kann man sein? Nur weil es europäische Unternehmen sind, sind die nicht die Wohlfahrt
Dann lass Dich ruhig weiter als Esel mit der Karotte führen…..
Siemens?
Nach nicht einmal 10 Jahren? Gibt es nicht gesetzliche Klauseln, wie lange solche Geräte unterstützt werden müssen? Zudem ist es wohl Sachbeschädigung oder?Ich hoffe, es gibt eine Klagewelle, die sehr PR-schädlich für Amazon wird!
Kennt man auch nicht anders von Apple..
Wo ist das je passiert?
Geht gar nicht.
Des wegen hoffe ich das meine hifi Anlage noch lange hält mit meiner CDs Sammlung und Radio bin ich zufrieden
Abenteuerlich. Konsequenzen ziehen und fertig. Kein Gerät mehr von dem Unternehmen kaufen.