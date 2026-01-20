Bald Elektroschrott: Amazon deaktiviert Fire TV Blaster

Amazon informiert Nutzer des 2019 vorgestellten Fire TV Blaster derzeit darüber, dass die Unterstützung des Zubehörs in den kommenden Wochen endet und die Geräte anschließend nicht mehr funktionieren.

Der Fire TV Blaster diente als Infrarot Erweiterung für Echo Lautsprecher und erlaubte es, Fernseher, Soundbars oder AV Receiver per Sprachbefehl zu steuern. Voraussetzung war die Kombination aus Fire TV Gerät und Echo Lautsprecher. Über Infrarotsignale konnten Funktionen wie Ein- und Ausschalten, Lautstärke oder der Wechsel von Eingängen ausgelöst werden.

Der Online-Händler hat den Verkauf des Zubehörs bereits vor rund einem Jahr eingestellt. Neu ist nun, dass die weiterhin genutzten Geräte per Software deaktiviert werden. Damit verlieren funktionierende Installationen ihre Steuerungsmöglichkeiten. In der Vergangenheit hat Amazon zwar Produkte aus dem Sortiment genommen, den Betrieb bereits verkaufter Hardware jedoch nicht aktiv unterbunden. Die nun geplante Abschaltung hebt sich davon ab, da sie unabhängig vom technischen Zustand der Geräte erfolgt.

Ersatzangebote sollen Nutzer trösten

Der Fire TV Blaster war über mehrere Jahre verfügbar und richtete sich an Nutzer, die die freihändige Sprachsteuerung des Fire TV Cube auf bestehende Setups übertragen wollten. Technisch arbeitete das Zubehör als zentrale Infrarot Sendeeinheit, die Befehle von Alexa entgegennahm und an klassische Heimkino-Geräte weiterleitete.

Die Einrichtung galt zunächst als aufwendig, da sowohl die Fire TV App als auch die Alexa App genutzt werden mussten. Spätere Software Anpassungen vereinfachten den Prozess, änderten aber wenig an der insgesamt überschaubaren Verbreitung.

Als Ausgleich bietet Amazon betroffenen Kunden Preisnachlässe an. Der Fire TV Cube wird mit einem festen Rabatt angeboten, der auf den regulären Verkaufspreis angerechnet wird. Alternativ gibt es eine prozentuale Vergünstigung auf Fire TV Sticks, die auch mit bestehenden Aktionspreisen kombinierbar ist. Beide Angebote sind zeitlich befristet. Zusätzlich übernimmt Amazon die Kosten für den Versand und das Recycling der ausgemusterten Geräte über das eigene Rücknahmeprogramm.