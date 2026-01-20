ifun.de — Apple News seit 2001. 45 550 Artikel

Plus-Modell inzwischen deutlich günstiger

SSD-Gehäuse TerraMaster D1 Pro unterstützt bis zu 80 Gbit/s
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

TerraMaster bietet sein SSD-Gehäuse D1 jetzt auch in einer Version mit 80 Gbit/s Bandbreite an. Das neue Modell nennt sich D1 SSD Pro und wird vom Hersteller zum Preis von 255 Dollar angeboten.

Das komplett aus Aluminium gefertigte Gehäuse sieht zwar auch gut aus, das Design soll jedoch vorrangig für eine bestmögliche Kühlung sorgen. Die D1-Gehäuse sind passiv gekühlt, die Rippenstruktur dient als Kühlkörper. Laut Hersteller lässt sich so auch bei Dauerlast, etwa bei längeren Kopiervorgängen oder bei der Videobearbeitung, eine temperaturbedingte Leistungsdrosselung vermeiden. Im Inneren ist ein Steckplatz für NVMe-SSDs im Format M.2 2280 vorhanden, der Laufwerke mit einer Kapazität von bis zu acht Terabyte aufnehmen kann.

Terramaster Ssd 1

Über Thunderbolt 5 bis zu 80 Gbit/s

Im Zentrum der Pro-Version steht der Geschwindigkeitsvorteil bei Anbindung über Thunderbolt 5. Mit der hier verfügbaren maximalen Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s wurden laut Hersteller sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von rund sieben Gigabyte pro Sekunde erreicht. Damit lässt sich eine mehrere Gigabyte große Datei in etwa einer Sekunde übertragen, was im praktischen Einsatz die Ladezeiten beim Öffnen großer Projekte oder die Wartezeit beim Kopieren von Rohmaterial deutlich verkürzen kann.

Neben Thunderbolt 5 unterstützt das Gehäuse auch frühere Thunderbolt-Versionen sowie USB4 und ältere USB-Standards. Es soll sich damit gleichermaßen an Rechnern unter macOS, Windows oder Linux nutzen lassen. Eine integrierte Statusanzeige informiert dabei, ob eine Verbindung mit maximaler oder reduzierter Geschwindigkeit besteht.

Terramaster Ssd2

Variante mit 40 Gbit/s für 84 Euro im Angebot

Der Hersteller bietet mit dem Modell TerraMaster D1 Plus schon seit einiger Zeit eine kleinere Version des Gehäuses mit einer maximalen Bandbreite von 40 Gbit/s an. Dieses beim Hersteller mit 140 Dollar gelistete Modell wird bei Amazon gerade zum Sonderpreis von 84 Euro angeboten.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
20. Jan. 2026 um 21:07 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.550 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Joa, hätte ich ein entsprechenden Datentransferbedarf, würde mir das echt zusagen. Der Preis ist aber echt hart.
    Die Kühlkörperdimmension halte ich durchaus für angebracht bei entsprechender Benutzung.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45550 Artikel in den vergangenen 8855 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven