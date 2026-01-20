SSD-Gehäuse TerraMaster D1 Pro unterstützt bis zu 80 Gbit/s

TerraMaster bietet sein SSD-Gehäuse D1 jetzt auch in einer Version mit 80 Gbit/s Bandbreite an. Das neue Modell nennt sich D1 SSD Pro und wird vom Hersteller zum Preis von 255 Dollar angeboten.

Das komplett aus Aluminium gefertigte Gehäuse sieht zwar auch gut aus, das Design soll jedoch vorrangig für eine bestmögliche Kühlung sorgen. Die D1-Gehäuse sind passiv gekühlt, die Rippenstruktur dient als Kühlkörper. Laut Hersteller lässt sich so auch bei Dauerlast, etwa bei längeren Kopiervorgängen oder bei der Videobearbeitung, eine temperaturbedingte Leistungsdrosselung vermeiden. Im Inneren ist ein Steckplatz für NVMe-SSDs im Format M.2 2280 vorhanden, der Laufwerke mit einer Kapazität von bis zu acht Terabyte aufnehmen kann.

Über Thunderbolt 5 bis zu 80 Gbit/s

Im Zentrum der Pro-Version steht der Geschwindigkeitsvorteil bei Anbindung über Thunderbolt 5. Mit der hier verfügbaren maximalen Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s wurden laut Hersteller sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von rund sieben Gigabyte pro Sekunde erreicht. Damit lässt sich eine mehrere Gigabyte große Datei in etwa einer Sekunde übertragen, was im praktischen Einsatz die Ladezeiten beim Öffnen großer Projekte oder die Wartezeit beim Kopieren von Rohmaterial deutlich verkürzen kann.

Neben Thunderbolt 5 unterstützt das Gehäuse auch frühere Thunderbolt-Versionen sowie USB4 und ältere USB-Standards. Es soll sich damit gleichermaßen an Rechnern unter macOS, Windows oder Linux nutzen lassen. Eine integrierte Statusanzeige informiert dabei, ob eine Verbindung mit maximaler oder reduzierter Geschwindigkeit besteht.

Variante mit 40 Gbit/s für 84 Euro im Angebot

Der Hersteller bietet mit dem Modell TerraMaster D1 Plus schon seit einiger Zeit eine kleinere Version des Gehäuses mit einer maximalen Bandbreite von 40 Gbit/s an. Dieses beim Hersteller mit 140 Dollar gelistete Modell wird bei Amazon gerade zum Sonderpreis von 84 Euro angeboten.