OpenAI startet automatische Altersprognose für ChatGPT-Nutzer

OpenAI beginnt damit, bei privaten ChatGPT-Konten ein System zur Alterseinschätzung einzusetzen. Wie das Unternehmen mitteilt, soll diese Funktion Nutzer ermitteln, die allem Anschein nach jünger als 18 Jahre sind. In solch einem Fall sollen dann automatische Schutzmaßnahmen aktiviert werden.

OpenAI zufolge soll es auf diese Weise möglich werden, Jugendlichen eine altersgerechte Nutzung der Dienste zu ermöglichen und zugleich sicherzustellen, dass erwachsene Nutzer weiterhin ohne unnötige Einschränkungen auf die Dienste zugreifen können.

Funktionsweise der Altersprognose

Wie das Unternehmen mitteilt, wertet das neue System verschiedene Nutzungs- und Kontomerkmale aus. Dabei werden unter anderem die Dauer der Kontonutzung, typische Nutzungszeiten, langfristige Aktivitätsmuster sowie die von den Nutzern angegebenen Altersdaten berücksichtigt. Auf dieser Basis werde eingeschätzt, ob ein Konto mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer minderjährigen Person verwendet wird.

Wenn ein Konto als vermutlich minderjährig eingestuft wird, greifen automatisch zusätzliche Einschränkungen. Diese sollen etwa den Zugang zu Inhalten begrenzen, die als sensibel oder potenziell belastend gelten. Dazu zählen laut OpenAI Darstellungen von Gewalt, selbstschädigendem Verhalten, riskanten Online-Trends, sexualisierten Rollenspielen sowie Inhalten, die problematische Körperbilder oder ungesunde Verhaltensweisen fördern könnten.

Überprüfung und elterliche Kontrolle

Sollte ein Nutzer fälschlich als minderjährig eingestuft werden, stellt OpenAI ein Verfahren zur Altersbestätigung bereit. Über eine Identitätsprüfung, die unter anderem ein Selfie oder die Prüfung eines Ausweisdokuments umfassen kann, lasse sich der volle Funktionsumfang wieder freischalten. Der Status und mögliche Einschränkungen sollen in den Kontoeinstellungen einsehbar sein. Die Zuverlässigkeit des Systems soll durch die gewonnenen Daten stetig verbessert werden.

Ergänzend verweist OpenAI auf die für Eltern verfügbaren Möglichkeiten, um die Nutzung von ChatGPT zu steuern. Dazu gehören Zeitbeschränkungen, die Kontrolle einzelner Funktionen sowie Hinweise bei Anzeichen akuter Belastung.

Einführung in Europa

Die Einführung des Systems erfolgt schrittweise in den kommenden Wochen. OpenAI will auf diesem Weg sicherstellen, dass die beispielsweise innerhalb der Europäischen Union gültigen rechtlichen Vorgaben ausreichend berücksichtigt werden.