Finder-Alternative „Bloom“ mit zahlreichen Verbesserungen

Der Entwickler der Finder-Alternative Bloom hält das Versprechen, seine App weiter mit neuen Funktionen auszustatten. Seit unserem ersten Bericht über die App wurde unter anderem die Einbindung von NAS-Laufwerken verbessert und Unterstützung für intelligente Ordner ergänzt. Allein über die letzten Tage hinweg hat die App drei Updates erhalten, die jeweils neue Funktionen und Verbesserungen mit sich brachten.

Einen Überblick über die Erweiterungen bietet das regelmäßig aktualisierte Changelog zur App. Der Entwickler ist zudem auf der Diskussionsplattform Reddit aktiv und antwortet dort auch zügig auf Nachfragen und Verbesserungswünsche.

Bloom richtet sich an Nutzer, die regelmäßig auf Dateiebene arbeiten und ihren Workflow diesbezüglich optimieren wollen. Die App setzt auf eine übersichtliche Mehrfenster-Anzeige. Damit behält man mehrere Ordner und Dateibereiche gleichzeitig im Blick, was insbesondere Aktionen wie das Kopieren und Verschieben erleichtert. Das Layout kann man dabei an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Standardmäßig stehen zehn Layouts zur Auswahl. Diese reichen von einer Einzelansicht bis zu vier parallel angezeigten Finder-Fenstern.

Schnellzugriff auf wichtigstes Verzeichnis

Als hilfreiche Ergänzung lässt per Tastenkürzel ein schwebendes Fenster namens „Portal“ einblenden. Über die Einstellungen der App kann man festlegen, welches Verzeichnis darin geöffnet sein soll, um so jederzeit direkten Zugriff auf einen wichtigen oder häufig genutzten Ordner zu erhalten.

Bloom verfügt zudem über eine leistungsfähige Suchfunktion, bietet die Möglichkeit, Inhalte aus der Zwischenablage direkt in Ordnern oder Dateien abzulegen und zeigt den Inhalt von Archiven an, ohne diese zu öffnen. Auch die Weiterverwendung von einzelnen Dateien wird durch Bloom deutlich vereinfacht. Hat man ein Dokument ausgewählt, so wird direkt ein Info-Bereich mit einer Vorschau und verfügbaren Aktionen angezeigt. Abhängig vom Dateityp kann man diese so schnell versenden, bearbeiten, komprimieren oder konvertieren.

Eine Woche kostenlos testen

Am besten probiert ihr die App einfach aus. Nach dem Download kann man Bloom sieben Tage lang ohne Einschränkungen testen. Bei Gefallen lässt sich die Vollversion zum Preis von 16 Dollar über Gumroad erwerben.