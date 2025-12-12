ifun.de — Apple News seit 2001. 45 351 Artikel

Im Abo enthalten

Formel-1-Film mit Brad Pitt streamt jetzt bei Apple TV
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Zahlende Nutzer von Apples Videodienst Apple TV haben von heute an die Möglichkeit, den Spielfilm F1: The Movie im Rahmen ihres Abonnements anzusehen.

Dem Streaming-Start ging eine Wartezeit von rund anderthalb Jahren voraus. Den ersten Trailer für den Film hat Apple vor anderthalb Jahren veröffentlicht. Darauf folgte dann zunächst der Kinostart im Sommer dieses Jahres. Seit August ist eine digitale Version des Films bei Apple und anderen Anbietern zum Kaufen und Leihen erhältlich.

F1 Der Film

Der Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle gilt als bislang größter Kinoerfolg für Apple. Nach ihrem Start wurde die Produktion als erfolgreichster Kinofilm des Jahres gefeiert. Apple hatte daraufhin weltweit noch einmal zusätzliche IMAX-Vorstellungen angesetzt, was sich Gerüchten zufolge verzögernd auf den Streaming-Start ausgewirkt hat.

Brad Pitt als ehemaliger Formel-1-Fahrer

Der Film handelt von dem durch Brad Pitt gespielten ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Sonny Hayes, der in den 1990er-Jahren als vielversprechendes Talent gefeiert wurde, seine Karriere jedoch infolge eines Unfalls abrupt beenden musste.

Rund drei Jahrzehnte später bekommt Hayes eine neue Chance. Ein ehemaliger Teamkollege holt den ehemaligen Star aus dem Ruhestand zurück in die Formel-1-Welt. Hayes soll einem finanziell angeschlagenen Rennstall wieder auf die Beine helfen und macht sich gemeinsam mit einem ehrgeizigen Nachwuchsfahrer daran, sich den Herausforderungen des modernen Rennsports und zugleich seiner Vergangenheit zu stellen.

Die Hauptrollen sind neben Brad Pitt mit Damson Idris und Kerry Condon besetzt. Darüber hinaus sind in dem Film unter anderem Javier Bardem, Shea Whigham und Kim Bodnia zu sehen.

Bei Apple und Amazon 7 Tage kostenlos

Das Abo für Apples Videodienst schlägt in Deutschland mit 9,99 Euro im Monat zu Buche. Neukunden haben die Möglichkeit, das Angebot eine Woche lang kostenlos zu testen. Wenn ihr eure Karten diesbezüglich bei Apple bereits verspielt habt, könnt ihr es mit einem Probeabo des Apple-TV-Kanals bei Amazon versuchen.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
12. Dez. 2025 um 12:50 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.351 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45351 Artikel in den vergangenen 8816 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven