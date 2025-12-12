Formel-1-Film mit Brad Pitt streamt jetzt bei Apple TV

Zahlende Nutzer von Apples Videodienst Apple TV haben von heute an die Möglichkeit, den Spielfilm F1: The Movie im Rahmen ihres Abonnements anzusehen.

Dem Streaming-Start ging eine Wartezeit von rund anderthalb Jahren voraus. Den ersten Trailer für den Film hat Apple vor anderthalb Jahren veröffentlicht. Darauf folgte dann zunächst der Kinostart im Sommer dieses Jahres. Seit August ist eine digitale Version des Films bei Apple und anderen Anbietern zum Kaufen und Leihen erhältlich.

Der Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle gilt als bislang größter Kinoerfolg für Apple. Nach ihrem Start wurde die Produktion als erfolgreichster Kinofilm des Jahres gefeiert. Apple hatte daraufhin weltweit noch einmal zusätzliche IMAX-Vorstellungen angesetzt, was sich Gerüchten zufolge verzögernd auf den Streaming-Start ausgewirkt hat.

Brad Pitt als ehemaliger Formel-1-Fahrer

Der Film handelt von dem durch Brad Pitt gespielten ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Sonny Hayes, der in den 1990er-Jahren als vielversprechendes Talent gefeiert wurde, seine Karriere jedoch infolge eines Unfalls abrupt beenden musste.

Rund drei Jahrzehnte später bekommt Hayes eine neue Chance. Ein ehemaliger Teamkollege holt den ehemaligen Star aus dem Ruhestand zurück in die Formel-1-Welt. Hayes soll einem finanziell angeschlagenen Rennstall wieder auf die Beine helfen und macht sich gemeinsam mit einem ehrgeizigen Nachwuchsfahrer daran, sich den Herausforderungen des modernen Rennsports und zugleich seiner Vergangenheit zu stellen.

Die Hauptrollen sind neben Brad Pitt mit Damson Idris und Kerry Condon besetzt. Darüber hinaus sind in dem Film unter anderem Javier Bardem, Shea Whigham und Kim Bodnia zu sehen.

Bei Apple und Amazon 7 Tage kostenlos

Das Abo für Apples Videodienst schlägt in Deutschland mit 9,99 Euro im Monat zu Buche. Neukunden haben die Möglichkeit, das Angebot eine Woche lang kostenlos zu testen. Wenn ihr eure Karten diesbezüglich bei Apple bereits verspielt habt, könnt ihr es mit einem Probeabo des Apple-TV-Kanals bei Amazon versuchen.