FileFillet: Freie Mac-App zur schnelleren Dateiverwaltung

So lebt FileFillet nach dem Start auf der linken Seite des Mac-Desktops und wartet hier auf Dateien und Verzeichnisse, die ihr per Drag-and-Drop anliefert. In FileFillet lassen sich acht Zielverzeichnisse definieren, die stets nach dem Aktivieren der kleinen App angeboten werden. Um FileFillet zu aktivieren müsst ihr mit dem Mauszeiger lediglich den kleinen App-Bereich am linken Bildschirmrand berühren.

Mit FileFillet hat Stephan Arenswald kürzlich einen weiteren Mac-Download veröffentlicht, der euch beim Bewegen, Kopieren und Sortieren von Dateien zur Hand gehen will. Die App ist grundsätzlich kostenlos verfügbar, wird jedoch zum „Zahl was du willst“-Preis angeboten und gestattet euch damit selbst festzulegen, welchen Wert FileFillet für euch hat.

Insert

You are going to send email to