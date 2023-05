Multiview-Streams mit Apple TV: Leider noch zu wenig Inhalte verfügbar

In der Multiview-Ansicht der TV-App von Apple werden die aktuell verfügbaren Livespiele am unteren Bildschirmrand angezeigt und man kann hier jene Spiele auswählen, die man gemeinsam auf dem geteilten Bildschirm sehen will. Dabei stehen verschiedene Layout-Varianten zur Verfügung: Man kann festlegen, ob man ein Spiel mit größerer Darstellung oder ob man zwei bis vier Spiele in einer gleichmäßig aufgeteilten Darstellung sehen möchte. Damit verbunden stehen dann auch mehrere Audiooptionen bereit.

Apple bietet bislang nur die Liveübertragungen der amerikanisch-kanadischen Fußballliga Major League Soccer und der wöchentlichen „Friday Night Baseball“-Begegnungen über seinen TV-Dienst an. Dementsprechend bleibt die Multiview-Funktion von Apple TV vorerst auf diese beiden Sparten limitiert. Das damit verbundene Erlebnis ist allerdings durchaus eindrucksvoll und lässt hoffen, dass wir hier in Zukunft auch weitere Sportarten und Ligen zur Auswahl bekommen.

Wir haben das Update auf tvOS 16.5 ja bereits angeschnitten . Die Aktualisierung erweitert das Apple TV 4K um die Möglichkeit, per Multiview-Funktion bis zu vier gleichzeitige Sport-Livestreams anzuschauen. Schade ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass die von Apple angebotenen und damit kompatiblen Optionen europäischen oder gar deutschen Sport komplett ausklammern.

Insert

You are going to send email to