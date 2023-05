Kryptowährungen: EU beschließt 1000-Euro-Limit

Der Umgang mit Kryptowährungen wird zunehmend ernster. Die staatlichen Regulierungen gleichen immer häufiger denen, die auch von ganz regulären Finanz-Transaktionen berücksichtigt werden müssen. Die Bewertung, ob dies ein positives Signal für die Akzeptanz von Kryptowährungen oder eher der Anfang vom sprichwörtlichen Ende ist, überlassen wir euch.

Zahlungskette soll nachvollziehbar werden

Fest steht: Das Europäische Parlament hat jetzt neue Regeln zur Rückverfolgung von Krypto-Transaktionen aufgestellt, die vor allem dann greifen sollen, wenn es sich bei einem der Teilnehmer einer Transaktion um einen Krypto-Dienstleister handelt. Also um einen Drittanbieter der die Krypto-Wallets seiner Kunden verwaltet und Transaktionen in deren Namen durchführt.

Wirkt dieser an einem Transfer in einem Wert von über 1000 Euro mit, hat dieser fortan die Pflicht die Rückverfolgung der Finanztransaktion zu gewährleisten und Angaben zum Zahlenden und zum Zahlungsempfänger zu übermitteln um so die Nachvollziehbarkeit der gesamten Zahlungskette zu gewährleisten.

Ausgenommen von dieser Regel sind Krypto-Überweisungen zwischen Privatpersonen und solche zwischen professionellen Anbietern, wenn diese nicht im Namen ihrer Kunden handeln.

Energieverbrauch muss offengelegt werden

Die neuen Vorgaben sind Bestandteil der so genannten MiCA-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA steht hier kurz für „Markets in Crypto-assets“). Ein Gesetzentwurf, der bereits im vergangenen Sommer vom Europäischen Rat abgenickt wurde und auch neue Energiemeldepflichten für Akteure in der Krypto-Community vorsieht.

So sollen „wichtige Dienstleister“ im Bereich der Kryptowährungen fortan ihren Energieverbrauch transparent offenlegen müssen, um so eine Datenbasis zu schaffen, die dabei helfen soll den oft hohen CO2-Fußabdruck in der Branche zu reduzieren.

Jetzt muss nur noch auf die Veröffentlichung der neuen Regeln im Amtsblatt der EU gewartet werden, 20 Tage später treten diese dann in Kraft.