Nest Protect Rauchmelder im Doppelpack günstiger

Nest Protect zählen zu den besten Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern auf dem Markt. Im Einzelkauf bekommt man die Dinger selten unter 120 Euro. Da ist es durchaus erwähnenswert, dass der Smarthome-Shop Tink das Doppelpack gerade für 199,59 Euro anbietet.

Wir haben Nest Protect zuletzt hier ausführlich vorgestellt. Die Rauchmelder punkten zum Beispiel durch das integrierte Sprachmodul, so bekommt ihr bevor die Sirene mit voller Lautstärke loslegt noch eine gesprochene Warnung vorab.

Von Haus aus sind die Nest-Rauchmelder Googles Smarthome-Umgebung integriert mit einer eigenen App bedienbar. Wer die Geräte in HomeKit haben will, muss auf inoffizielle Lösungen ausweichen. Der Starling-Hub bietet hier maximalen Komfort nach dem Plug-and-Play-Prinzip.

Starling Home Hub unterstützt Gesichtserkennung

Auch zum Starling-Hub gibt es neues. Mit der neu veröffentlichten Firmware-Version 6.2 lassen sich kompatible Nest-Kameras nun in erweitertem Umfang über HomeKit nutzen. Besitzer einer Nest Cam IQ, Nest Hello oder des Google Nest Hub Max können sofern aktiviert nun auch die Gesichtserkennung er Geräte in HomeKit-Automationen integrieren. Voraussetzung ist hier allerdings ein „Nest Aware“-Abo, nur damit stehen die erweiterten Funktionen der Kameras auch zur Verfügung.