Fensterverwaltung unter macOS: Snap setzt auf präzise Fensteranordnung

Mit Snap steht Mac-Nutzern eine neue Anwendung zur Verfügung, die das Verwalten von Programmfenstern vereinfachen soll. Die App richtet sich vor allem an Nutzerinnen und Nutzer, die regelmäßig mit mehreren geöffneten Fenstern arbeiten und ihre Arbeitsfläche effizient strukturieren möchten.

Snap ermöglicht es, Fenster per Tastenkürzel oder Mausbewegung gezielt anzuordnen – sei es nebeneinander, in den Ecken oder bildschirmfüllend.

Snap kombiniert bekannte Ansätze wie sie in ähnlicher Form auch in Apples Bordwerkzeugen und in Drittanbieter-Tools wie Rectangle (unsere Empfehlung für Anwender, die noch keinen Fenster-Manager nutzen) auftauchen.

Dabei beansprucht Snap für sich auf eine einfache Bedienbarkeit ausgelegt zu sein. Per Klick oder Kurzbefehl lassen sich aktive Fenster verschieben und positionieren, ohne manuell justieren zu müssen. Auch eine automatische Anordnung mehrerer Fenster ist vorgesehen, um beispielsweise Arbeitsbereiche mit wenigen Eingriffen neu zu strukturieren.

Caffeinated-Modus integriert

Neben den klassischen Funktionen zur Fensterplatzierung bringt Snap zusätzliche Werkzeuge mit, etwa den sogenannten „Caffeinated“-Modus. Damit bleibt der Mac auch bei Inaktivität wach, etwa während Präsentationen oder längerer Lesephasen. Diese Funktion soll verhindern, dass der Bildschirm automatisch abdunkelt oder das Gerät in den Ruhemodus wechselt.

Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit, eigene Tastenkombinationen zu definieren. Anwender können so festlegen, mit welchen Befehlen Fenster verschoben, maximiert oder gruppiert werden. Ziel ist es, den individuellen Arbeitsstil besser abzubilden und unnötige Unterbrechungen zu vermeiden. Snap ist damit vor allem als Ergänzung für Nutzer konzipiert, die viel Zeit an ihrem Rechner verbringen und Wert auf strukturierte digitale Arbeitsumgebungen legen.

Die App steht auf der Softwareplattform Gumroad zum „Zahl, was du willst“-Preis zur Verfügung, ist 12 MB groß uns setzt macOS Catalina 10.15 oder neuer zur Installation voraus.