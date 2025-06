Design Awards 2025: Apple prämiert 12 Ausnahme-Apps

Im Vorfeld der WWDC-Entwicklerkonferenz 2025, auf der am kommenden Montag die neuen Apple-Betriebssysteme vorgestellt werden, hat Apple jetzt die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Apple Design Awards bekanntgegeben. Ausgezeichnet wurden jeweils eine App und ein Spiel in sechs Kategorien.

Insgesamt stehen damit zwölf Projekte im Mittelpunkt, die laut Apple durch besondere Gestaltung, technische Umsetzung und Nutzerfreundlichkeit überzeugen. Regelmäßige ifun.de-Leser kennen bereits viele der Gewinner.

Zwölf Gewinner in sechs Kategorien

In der Kategorie „Vergnügen und Spaß“ setzte sich die App CapWords aus China durch, ein Sprachlernprogramm, das mit interaktiven Stickern arbeitet. Das dazugehörige Spiel Balatro aus Kanada kombiniert Elemente aus Poker und Solitaire zu einem strategischen Kartenspiel.

Den Innovationspreis erhielt die Prototyping-App Play aus den USA, sowie das rhythmusbasierte Spiel PBJ. Das Musical des deutschen Entwicklers Philipp Stollenmayer, liefert eine humorvolle Interpretation von Romeo und Julia.

Für besonders gelungene Interaktion wurden die Shopping-App Taobao für Apple Vision Pro und das Abenteuerspiel DREDGE prämiert. Letzteres verbindet eine düstere Geschichte mit einfacher Bedienung auf iOS- und Mac-Plattformen.

Barrierefreiheit und Gestaltung im Fokus

In der Kategorie „Inklusivität“ überzeugte die App Speechify, die Texte in gesprochene Sprache umwandelt. Das österreichische Spiel Art of Fauna kombiniert Puzzles mit Themen wie Naturschutz und Barrierefreiheit.

Den Preis für „Sozialen Einfluss“ erhielt die US-App Watch Duty, die bei Waldbränden lebenswichtige Informationen liefert. Das Spiel Neva begleitet ein Mädchen und ihren Wolf durch eine sich wandelnde Welt und thematisiert den Umgang mit Natur und Verlust.

Für ihre visuelle Gestaltung wurden die App Feather aus Südkorea, ein 3D-Zeichenwerkzeug für das iPad, sowie das Open-World-Spiel Infinity Nikki aus Singapur geehrt.

Alle Finalisten sowie die jeweils Zwei- und Drittplatzierten und weitere Informationen zu den Apple Design Awards sind auf der offiziellen Webseite des Software-Preises verfügbar.