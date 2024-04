FancyFolders: Freeware erstellt individuelle Verzeichnisse

ifun.de-Leser Patrick hat unseren Verweis auf den Folderizer zum Anlass genommen, uns auf die ähnlich strukturierte Freeware-Applikation FancyFolders aufmerksam zu machen. Ein netter Tipp, den wir direkt an euch weiterreichen möchten.

FancyFolders ist ebenfalls in der Lage, individuelle Verzeichnissymbole zu erstellen, die grundsätzlich zwar im Look des systemeigenen Standard-Ordners daherkommen, in Farbe und Beschriftung aber beliebig angepasst werden können.

Die Bedienung der Anwendung ist denkbar einfach: FancyFolders erstellt ein neues Verzeichnis mit einem Symbol nach euren Vorgaben. In den Standardeinstellungen wird dieses auf dem Schreibtisch abgelegt. Zu den Anpassungsoptionen gehören Skalierung, Dicke und Farbe des Icons.

Wer Apples Bildschriftzeichen-Bibliothek SF Symbols nutzen möchte, der kann ein beliebiges Symbol per Drag-and-Drop auf das gewünschte Ordnersymbol ziehen und dieses dann entsprechend anpassen.

FancyFolders muss nach der Ablage im eigenen Programme-Ordner zum Erststart per Rechtsklick ausgeführt werden, anschließend kann die App ohne Einschränkungen genutzt werden.

Foldery, Tager, Plaster, Folderizer

Die Erstellung individueller Verzeichnissymbole bietet sich für größere Projekte und Sammelmappen an, die ihr mit einem Blick erkennen wollt, um diese auch auf unaufgeräumten Schreibtischen schnell ausmachen zu können.

Wir haben hier mehrere Jahre auf die kostenlose Mac-App Foldery gesetzt (die Anwendung funktioniert nach wie vor), aber auch Plaster und Tager schon erfolgreich ausprobiert, ehe wir euch in der vergangenen Woche erstmals mit dem Folderizer bekannt gemacht haben.

Foolder gänzlich webbasiert

Wer sich für neue Ordner-Symbole gar keine Applikation installieren möchte, der kann sich alternativ auch das Web-Angebot Foolder anschauen. Hier lassen sich die Grafiken direkt im Browser erstellen und werden anschließend kopiert und im Infofenster des zu bearbeitenden Verzeichnisses wieder eingefügt.