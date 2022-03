In den hauseigenen Richtlinien für Rechtsverfahren ( PDF-Download ) schreibt Apple, dass dringende Notfallgesuche per E-Mail einzureichen sind und von einer offiziellen Regierungs-Adresse mit dem Betreff „Emergency Request“ verschickt werden müssen. Für die Kontaktaufnahme außerhalb der Kernarbeitszeiten steht eine Telefon-Hotline zur Verfügung.

Apple und die Facebook-Mutter Meta sollen auf falsche Behördenanfragen hereingefallen sein und diese mit der Preisgabe privater Bestandskunden-Daten beantwortet haben. Dies will der Wirtschaftsachrichten-Dienst Bloomberg in Erfahrung gebracht haben und beruft sich auf drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Zuvor hatte der Sicherheitsexperte Brian Krebs ähnliches berichtet .

Kundendaten per E-Mail angefragt Falsche Behördenanfragen: Apple händigt Kundendaten an Hacker aus

