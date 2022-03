Fotos auf dem Mac: Brightly Pro kostenlos, PicArrange aktualisiert

Sagen euch die vollautomatisch erstellten Ergebnisse nicht zu, könnt ihr euch an die manuelle Feinabstimmung machen. Für diese stehen über 15 Schieberegler zur Verfügung, die Brillanz, Belichtung Lichtausgleich und Co. beeinflussen. Brightly Pro kostet üblicherweise 5 Euro, lässt sich aktuell jedoch kostenlos laden.

Insert

You are going to send email to