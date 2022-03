27 Monate Office 365: Im Vergleich ein schlechter Deal

Was viele Anwender nicht wissen: die regelmäßig angebotenen Kombipakete, bei denen der Jahreszugang zu Microsoft 365 in Kombination mit WISO Steuer, McAfee Antivirus oder Norton 360 feilgeboten wird, sind häufig günstiger als die Office-Zugänge im Einzelkauf. Und das zusätzliche Software-Paket könnt ihr einfach ignorieren.

Heute bieten der Onlinehändler Amazon und Microsoft den Familienzugang für bis zu sechs Personen gleich mit einer Laufzeit von 27 Monaten an. Trotz ordentlich reduziertem Bundle-Preis von 125 Euro beträgt der rechnerische Monatspreis für den Vollzugriff auf das Bürosoftware-Paket, für ein zusätzliches Terabyte Cloudspeicher und für die Nutzung der mobilen Office-Applikationen also noch 4,63 Euro – ein Preis, der sich locker noch um einen weiteren Euro nach unten korrigieren lässt.

Inzwischen gehören auch wir zu den zahlenden Office-Abonnenten, die Microsoft monatlich für den Zugriff auf Word, Excel und Co. Geld überweisen. Nicht wörtlich natürlich. Wie viele Nutzer haben wir in den vergangenen Monaten bei einem der Aktions-Angebote zugegriffen, bei denen Downloadcodes für 12 beziehungsweise 15 Monate am Stück zum Spottpreis von um die 60 Euro verkauft wurden.

