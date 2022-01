ExactScan: Die beste Scanner-App für den Mac jetzt in Ausgabe 22

Wir setzen im Alltag auf die Dokumenten-Scanner von ScanSnap, nutzen diese aber in der Kombination mit der Drittanbieter-Applikation ExactScan. Der kostenpflichtige Zusatz-Download ist schlanker, schneller, übersichtlicher und produktiver als der mitgelieferte „ScanSnap Manager“ beziehungsweise die unfertig wirkende „ScanSnap Home“-Applikation. Jetzt steht ExactScan in Ausgabe 22 zum Download bereit und bietet sich erstmals als optimiert für macOS 12 Monterey an.

In der ExactScan-Applikation lassen sich nahezu beliebig viele Scan-Profile erstellen, zwischen denen per Rechtsklick auf das Dock-Symbol der Anwendung hin und her gewechselt werden kann. Hier haben Anwender den Zugriff auf alle nur denkbaren Optionen und können sich für jede im Büro anfallende Aufgabe ein gesondertes Profil erstellen.

Automatischer Start, zahlreiche Optionen

Was uns damals beim ersten Testlauf der ExactScan-Applikation sofort überzeugt hat: Im Gegensatz zum ScanSnap Manager lässt sich die automatische Benennung neuer Dokumente nahezu frei an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Und: ExactScan startet den Scan sobald ein neues Dokument in der Papierzufuhr des Dokumentenscanners steckt.

Darüber hinaus gestattet die ExactScan-Applikation die Beeinflussung zahlreicher Parameter. In der App könnt ihr festlegen mit welcher App neu erfasste Dokumente geöffnet werden sollen oder ein sofortiges Druck-Ziel für Kopien festlegen. Ihr könnt Qualität, Auflösung, Farbgebung, Dateiformat, die Dokumenten-Erkennung und mehrere Stellschrauben zur Bildverbesserung justieren, habt vollen Einfluss auf die OCR-Texterkennung und könnt bei Bedarf sogar Wasserzeichen setzen.

ExactScan wird in einer regulären Version ohne OCR für 69,99 Euro und in einer Pro-Version mit OCR für 99,99 Euro angeboten. Beide Fassungen lassen sich risikofrei 14 Tage am Stück ausprobieren und unterstützen über 400 Scanner, die die Anbieter aus Berlin hier listen.