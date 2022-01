BackLog: Neue Mac-Freeware hilft bei der Fehlersuche

Ich freue mich, die Veröffentlichung einer neuen Freeware-App ankündigen zu können: BackLog. Die Prämisse ist simpel: Es ist kompliziert oder zumindest umständlich, Protokolle zu erhalten, die vor dem Klicken auf „Streaming starten“ in Konsole.app entstanden sind – Apples Empfehlung dafür ist, einen kompletten Systemdiagnosebericht zu erstellen und darin nach Dateien zu suchen. Das ist natürlich Wahnsinn. Ich wollte eine schnelle und einfache Möglichkeit, um z. B. alle Protokolleinträge von allen Prozessen zu erhalten, die vom Systemstart bis 5 Minuten danach passiert sind. Und das ist es, was diese Anwendung mir – und jetzt auch euch – ermöglicht.

In der deutschen Oberfläche der schlichten App könnt ihr dazu angeben, dass auch Log-Einträge berücksichtigt werden sollen, die nicht vom fraglichen Prozess selbst erstellt wurden. Zudem gestatten Checkboxen die Auswahl von Log-Typen wie „Debug“, „Info“, „Release“, „Fehler“ und „Fault“. Trefft ihr keine spezifische Auswahl zeigt BackLog einfach alle vorhandenen Meldungen an.

Der Name des in Wien ansässigen Software-Entwicklers Matthias Gansrigler ist euch vielleicht schon im Zusammenhang mit der beliebten Mac-Applikation Yoink über den Weg gelaufen. Die temporäre Ablage für Inhalte und Dateien kann inzwischen auch auf iPhone und iPad genutzt werden und bietet sich für 6 Euro zum Einmalkauf an.

