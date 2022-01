Dreame Bot W10: Deutscher Preis und Marktstart stehen fest

Eine Teppich-Erkennung sorgt dafür, dass in der Wohnung platzierte Läufer von der feuchten Reinigung nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Auf den bevorstehenden Deutschland-Start des Dreame Bot W10 haben wir Ende des vergangenen Jahres hingewiesen . Mittlerweile hat der erste Saugroboter mit aktiven Wischmops, LiDAR und einer Ladebasis mit Frisch- und Gebrauchtwassertank einen konkreten Termin für den Start in der Bundesrepublik ins Auge gefasst. So nennt der Hersteller jetzt den 11. Februar als Termin zur Markteinführung und verweist erstmals auf eine bei Amazon geschaltete Produktseite .

Insert

You are going to send email to