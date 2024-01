Europa vs. Apple: Tim Cook und Margrethe Vestager treffen aufeinander

Spannende Zusammenkunft: Im Laufe der nächsten Woche wird sich Apple-Chef Tim Cook mit der dänischen EU-Politikerin Margrethe Vestager treffen. Anlass für das Aufeinandertreffen ist die bevorstehende USA-Reise Vestagers, in deren Verlauf sich die als durchsetzungsstark bekannte Politikerin nicht nur mit Apples CEO, sondern auch mit den Unternehmensspitzen von Alphabet, Broadcom und Open AI treffen wird.

Margrethe Vestager ist in der Europäischen Kommission unter anderem für die EU-Digital- und Wettbewerbspolitik zuständig, inzwischen trägt die ehemalige Kommissarin den etwas sperrigen Titel „Executive Vice President of the European Commission for A Europe Fit for the Digital Age“. Einen Namen gemacht hat sich die Dänin mit mehreren Untersuchungen von großen, multinationalen Unternehmen wie Apple, Amazon, Google, Facebook und Qualcomm.

Es geht um Apple Pay

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters soll es beim Treffen zwischen Tim Cook und Margrethe Vestager unter anderem um die kontaktlose Bezahl-Funktionen des iPhones gehen, die Apple interessierten Drittanbietern bislang vorenthält und ausschließlich die Nutzung von Apple Pay gestattet.

Mitte Dezember hatte Apple hier überraschend eingelenkt und angekündigt, Google Pay und Anbieter vergleichbarer Bezahlsysteme auf das iPhone lassen zu wollen. Dem Vernehmen nach soll Apple mit dem Zugeständnis auf eine von Vestager angestoßene Untersuchung reagiert haben, um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, hohe Geldstrafen wegen des Missbrauchs der eigenen Monopolstellung zahlen zu müssen.

Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen erwartet die Nachrichtenagentur, dass die Europäische Kommission noch im laufenden Monat Rückmeldungen von Wettbewerbern und Kunden einholen wird, ehe über die Fortsetzung der Untersuchungen entschieden wird. Zudem dürfte das Gespräch mit Tim Cook die Weichen für den Zukünftigen Dialog zwischen Apple und der Europäischen Kommission stellen.