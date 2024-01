Apple Vision: Details zum Verkaufsstart bereits in dieser Woche?

In Las Vegas findet in dieser Woche die Elektronikmesse CES statt. Die stets Anfang Januar stattfindende Veranstaltung ist regelmäßig Plattform für einen Teil der wichtigsten Produktankündigungen für das laufende Jahr. Apple stellt auf der CES traditionell nicht aus, könnte in den nächsten Tagen aber dennoch für die größten Schlagzeilen sorgen. Der Apple-Experte Mark Gurman geht davon aus, dass wir in dieser Woche mehr zum Verkaufsstart der Apple Vision Pro erfahren.

Apple hat seine Datenbrille ja bereits im Juni vergangenen Jahres angekündigt und damals von einer Markteinführung Anfang 2024 gesprochen. Auch von uns wurde diese dehnbare Zeitspanne eher so ausgelegt, dass die Apple Vision Pro ihre Käufer nicht vor März oder April erreicht.

Erste Lieferungen bereits in US-Lagern

Gurman zufolge sind mittlerweile jedoch die ersten Lieferungen der Brille in den USA eingetroffen und Apple plant, bis Ende Januar ausreichend Stückzahlen auf Lager zu haben, um diese für einen Verkaufsstart Anfang Februar an seine amerikanischen Ladengeschäfte zu verteilen.

Dementsprechend laufen auch die sonstigen Vorbereitungen für den anstehenden Verkaufsstart bereits auf Hochtouren. So werden laut Gurmans Kontakten aus dem Apple-Umfeld bereits Mitarbeiter aus allen amerikanischen Apple-Ladengeschäften in die Firmenzentrale geflogen, um dort an Schulungen für den Verkauf der Apple Vision Pro teilzunehmen. Für den 21. Januar haben dann sämtliche amerikanischen Apple Stores auf drei Stunden angesetzte Meetings anberaumt, auf denen wohl die Grundlagen für das Angebot und den Vertrieb der neuen Apple-Produktkategorie besprochen werden. Weitere Schulungen seien dann für die darauffolgenden Tage geplant und die Apple-Ladengeschäfte sollen Ende Januar mit neuen, wohl auf den Verkauf der Apple Vision Pro ausgerichteten Einrichtungsgegenständen ausgestattet werden.

Verkauf vorerst nur in Apple-Filialen

Völlig offen ist weiterhin, wie Apple den Vertrieb der Apple Vision Pro an Endkunden strukturiert. Bislang geht man davon aus, dass man die Brille ausschließlich vor Ort kaufen kann, weil das umlaufende Abschlussband und die Polsterung optimal passen sollen, um maximalen Komfort zu bieten und den störenden Einfluss von Streulicht zu verhindern. Die Anpassung ließe sich wohl auch mithilfe einer Gesichtsscan-App realisieren, die allerdings wenn, dann erst zu einem späteren Zeitpunkt auch für Online-Käufer zur Verfügung gestellt werde.

Wann die Apple Vision Pro auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist derzeit noch völlig offen. Es scheint zumindest wahrscheinlich, dass Apple seine wichtigsten Märkte in Europa noch in diesem Jahr bedient. Ganz vorn auf dieser Warteliste steht natürlich Großbritannien. Gurman zufolge könne man damit rechnen, dass Apple die Verfügbarkeit der Datenbrille schon bald nach dem US-Start auf englischsprachige Märkte wie Kanada und Großbritannien sowie auch auf China ausdehnt.