Europa gegen Google: EU-Kommission leitet Kartellverfahren ein

Keine 24 Stunden nachdem das Bundeskartellamt sein Verfahren gegen Apple eingeleitet hat, informiert die Europäische Kommission heute über die Einleitung eines förmlichen Kartellverfahrens gegen den Suchmaschinen-Anbieter und Werbegiganten Google.

Die Europäische Kommission will prüfen, ob Google gegen Wettbewerbsvorschriften des europäischen Binnenmarktes verstoßen hat und das eigene Werbegeschäft zum Nachteil der direkten Mitbewerber bevorzugt hat.

.@Google collects data, sells ad space & intermediates at almost all levels of the online display advertising supply chain. We are concerned that @Google has made it harder for rivals to compete in the #AdTech market. Today, we open an investigation More: https://t.co/Mi88ecWoKh

— Margrethe Vestager (@vestager) June 22, 2021