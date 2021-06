RSS mit iCloud-Sync: NetNewsWire 6 für iPad und iPhone

Mit der neuen Ausgabe der RSS-Applikation ( Was ist RSS? ) führt Entwickler Brent Simmons erstmals den iCloud-Abgleich der abonnierten und gelesenen Nachrichten-Feeds ein und lässt so die lokale Verwaltung der eigenen RSS-Abonnements zu, ohne auf einen Webdienst wie Feedly, Feedbin oder Newsblur angewiesen zu sein, die von NetNewsWire 6 natürlich trotzdem unterstützt werden.

