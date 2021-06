Eufy Security-Event: Sechs neue Kameras, eine Paketbox

Zu guter Letzt hat Eufy zudem bestätigt, dass der SmartDrop-Paketkasten, der im vergangenen August per Crowdfunding vorfinanziert wurde, demnächst auch in Deutschland erhältlich sein wird. Preis und Verfügbarkeit sollen jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Auf ifun.de haben wir den SmartDrop-Paketkasten hier besprochen .

Keine 14 Tage nachdem sich die Anker-Tochter Eufy öffentlich für die versehentliche Freigabe privater Kamera-Streams an zufällige Nutzer entschuldigen musste , hat der Zubehör-Anbieter im Rahmen seines heutigen Security-Events sechs neue Kamera-Modelle vorgestellt und den bevorstehenden Verkaufsstart der Paketbox SmartDrop in Deutschland kommuniziert.

