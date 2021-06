OBS Studio: Freie Video-Streaming-App endlich mit Undo-Funktion

Die jetzt erhältliche Version 27 führt erstmals eine Undo-Funktion ein, die das versehentliche Löschen in stundenlanger Detailarbeit erstellter Szenen wieder rückgängig machen kann. Neu sind zudem zahlreiche Performance-Eingriffe und fehlerbehebende Wartungsarbeiten, die die Macher in dieser Changelog-Übersicht notiert haben.

Innerhalb der OBS Studio-App wäre dies eine Szenen, von der die Mac-Anwendung zahlreiche erstellen, verwalten und zwischen diesen hin und her springen kann. Hier könnt ihr quasi einen eignen Regie-Raum konfigurieren, über den ihr eurer Zoom- oder FaceTime-Gespräch um Zusatz-Medien aufwerten oder problemlos zwischen mehrere Kameras hin und her springen könnt.

Grob vereinfacht erklärt, lässt sich der 300MB große Download dazu nutzen, die eigene WebCam mit weiteren Video-Inhalten, Bildern, Bildschirmaufnahmen und anderen Medienquellen zu kombinieren. Einzelne Inhalte können hier nach belieben arrangiert, neben- und übereinander angeordnet werden und lassen sich ihrerseits in eine virtuelle Kamera verwandeln, die dann in Zoom und Co. ausgewählt werden kann.

Wenn man OBS Studio nur schnell im Vorübergehen beschreibt, dann spricht man häufig von einer App für Video-Streamer. Die kostenlos erhältliche Mac-Applikation richtet sich aber auch an ganz normale Nutzer und Nutzerinnen, die hin und wieder Videoinhalte erstellen müssen, in Videokonferenzen auftauchen oder einfach gerne die volle Kontrolle über das eigene Kamerabild haben.

