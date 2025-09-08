EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google, Trump droht mit Strafzöllen

Die Europäische Kommission hat Google zu einer Zahlung von 2,95 Milliarden Euro verpflichtet. Nach Einschätzung der Wettbewerbshüter hat das Unternehmen im Bereich der Online-Werbung seine dominierende Position ausgenutzt und eigene Angebote bevorzugt. Damit habe Google europäische Regeln verletzt. Die Entscheidung reiht sich in eine Serie von Verfahren ein, in denen Brüssel gegen große US-Technologiekonzerne vorgeht.

Vorteile für Googles eigene Plattformen

Untersuchungen ergaben, dass Google seine Systeme im Werbemarkt so gestaltet hat, dass die eigenen Plattformen bevorzugt wurden. Dies betraf sowohl die Software für den automatisierten Erwerb von Werbeflächen als auch die interne Auktionsbörse auf der Werbetreibende auf Anzeigenflächen bieten.

Vor allem der hauseigene Marktplatz AdX habe durch Sonderinformationen oder die bevorzugte Behandlung innerhalb von Google Ads und DV360 Vorteile gegenüber Konkurrenten erhalten. Für andere Anbieter wurde es dadurch schwieriger, im Markt zu bestehen.

Kritik übte die Kommission auch am Grundmodell des Geschäfts: Google tritt gleichzeitig als Verkäufer eigener Werbeflächen und als Vermittler zwischen Anbietern und Nachfragern auf. Daraus entstehe ein struktureller Interessenkonflikt.

Das Unternehmen hat nun zwei Monate Zeit, Vorschläge für eine Anpassung vorzulegen. Im Gespräch sind neben organisatorischen Änderungen auch eine mögliche Abtrennung einzelner Sparten.

Politische Spannungen zwischen EU und USA

Die Entscheidung sorgt über den Wirtschaftsbereich hinaus für politischen Streit. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Strafe als ungerecht und warf der Europäischen Union vor, amerikanische Firmen gezielt zu benachteiligen. Er stellte in Aussicht, mit neuen Handelshemmnissen wie höheren Zöllen zu reagieren.

Schon länger kritisiert die US-Regierung die europäischen Digitalgesetze, die strengere Auflagen für große Plattformen wie Google, Apple, Amazon, Meta oder Microsoft enthalten. Diese revanchieren sich dafür mit öffentlichkeitswirksamen Treffen. Mit der nun verhängten Strafe droht der Konflikt zwischen beiden Seiten weiter zu eskalieren.