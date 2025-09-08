Auch zum Albern gut: Verborgener Displaywinkelsensor im MacBook

Viele Nutzer wissen nicht, dass in ihrem MacBook ein Sensor verbaut ist, der den Öffnungswinkel des Displays erfasst. Dieser sogenannte Displaywinkelsensor wurde erstmals 2019 im 16-Zoll-MacBook Pro eingeführt und ist seither in den meisten neueren Modellen zu finden.

Auf M1- und Desktop-Macs leider ohne Funktion

Apple nutzt die Daten im Hintergrund, etwa um beim Zuklappen den Ruhezustand auszulösen oder um in Videokonferenzen über die FaceTime-Kamera eine unverzerrte Schreibtischansicht zu erzeugen. Sichtbar wird die Technik für Anwender jedoch normalerweise nicht, da Apple die Schnittstelle bislang nicht offiziell freigegeben hat.

Freeware visualisiert Winkelwerte

Der Designer und Entwickler Sam Henri Gold hat mit LidAngleSensor nun eine kleine Testanwendung veröffentlicht, die den Sensor direkt ausliest und damit erfahrbar macht, wie präzise der Öffnungswinkel erfasst wird. Die Software zeigt den aktuellen Stand in Echtzeit an. Zusätzlich können experimentelle Effekte aktiviert werden. So spielt die App bei langsamer Bewegung des Displays ein Geräusch ab, das an eine knarrende Tür erinnert. In der jüngsten Version 0.3 ist ein Theremin-Modus hinzugekommen, der die Bewegung des Bildschirms in Tonhöhen übersetzt. Damit wird der MacBook-Deckel zu einer Art Musikinstrument.

Die Mini-App wird auf GitHub kostenlos angeboten und regelmäßig aktualisiert. Nutzer berichten allerdings von Einschränkungen. Auf einigen Modellen, insbesondere bei MacBooks mit M1-Chip, funktioniert die Anwendung nicht zuverlässig. Gold selbst weist darauf hin, dass er die Software zunächst nur mit einem M4-Modell getestet hat.

Apple markiert Schnittstelle als privat

Die eigentliche Aufgabe des Displaywinkelsensors ist klar umrissen. Er ermöglicht dem System, die genaue Stellung des Displays zu erkennen, um etwa die Tastatur im Clamshell-Modus zu deaktivieren oder Energieeinstellungen zu steuern. Apple hat die Schnittstelle jedoch als privat gekennzeichnet. Entwickler können sie deshalb nicht in Programmen verwenden, die im Mac App Store erscheinen sollen. Offizielle Anwendungen, die den Sensor gezielt ansprechen, sind somit ausgeschlossen.