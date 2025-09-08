ifun.de — Apple News seit 2001. 44 503 Artikel

Vier Farben, 30 Stunden Akku, 500 Euro

QuietComfort Ultra 2: Bose bringt sein Spitzenmodell in neuer Version
Bose bringt die nächste Version seiner bekannten QuietComfort Ultra Headphones auf den Markt. Die zweite Generation bleibt der bisherigen Linie treu, ergänzt das Modell jedoch um zahlreiche technische Erweiterungen.

Bose Quiet Comfort

Der Startpreis liegt bei 499 Euro, die Auslieferung beginnt am 10. September. Käufer können zwischen den Farben Schwarz, Weiß sowie den neuen Varianten Driftwood Sand und Midnight Violet wählen.

Verbesserungen bei Klang und ANC

Im Zentrum der Aktualisierung steht die Audiotechnik. Die Kopfhörer unterstützen nun USB-C-Audio für verlustfreie Wiedergabe, was sie auch für den Einsatz am Rechner oder Spielkonsolen interessant macht. Neu ist außerdem ein Kinomodus, der Dialoge klarer wiedergibt und eine breite Klangbühne schafft. Dieser Modus eignet sich sowohl für Filme als auch für Podcasts oder Hörbücher.

Bose Quiet Comfort Farben

Die Geräuschunterdrückung wurde mit einem neuen Verfahren erweitert. Das System reagiert schneller auf Umgebungsgeräusche und filtert Störgeräusche, ohne die Inhalte zu überlagern. Über die Bose App lässt sich die Intensität anpassen oder komplett deaktivieren. Unterstützt wird dies durch eine weiterentwickelte ActiveSense-Funktion, die sanftere Übergänge zwischen den Stufen ermöglicht.

QuietComfort Ultra 2 – die wichtigsten Features

  • USB-C-Audio für verlustfreie Wiedergabe
  • Neuer Kinomodus mit breiter Klangbühne
  • Verbesserte adaptive Geräuschunterdrückung
  • Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit
  • Aufladen auch während der Nutzung möglich
  • Automatische Trageerkennung und Standby-Modus
  • Bluetooth 5.4 mit Multipoint-Verbindungen

Deutlich längere Akkulaufzeit

Auch im täglichen Gebrauch gibt es Änderungen. Eine optimierte Trageerkennung sorgt dafür, dass die Kopfhörer automatisch starten, sobald sie aufgesetzt werden. Legt man sie ab, wechseln sie in einen stromsparenden Standby-Modus. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 30 Stunden, mit aktivem immersivem Audio bei 23 Stunden. Neu ist zudem die Möglichkeit, die Kopfhörer während des Hörens über den USB-C-Port nachzuladen.

QuietComfort Ultra Specs

Das Design wurde modernisiert und mit Metallakzenten versehen, die geschmacklich wohl auf ein geteiltes Feedback treffen dürften. Weichere Ohrpolster und ein verstellbarer Bügel sollen den Tragekomfort auch bei längerem Einsatz erhöhen. Für den Transport lassen sich die Kopfhörer wie gewohnt zusammenfalten.

Neben Bluetooth 5.4 mit Multipoint-Unterstützung stehen verschiedene Codecs wie SBC, AAC und aptX Adaptive zur Verfügung. Über die Bose App lassen sich Equalizer, Hörmodi und Verbindungen konfigurieren.

Die Vorbestellung ist direkt bei Bose angelaufen und für 499 Euro möglich. Das Vorgängermodell wird auf Amazon für rund 320 Euro angeboten.
08. Sep. 2025


