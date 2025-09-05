Silicon-Valley-Chefs waren geladen
Tim Cook bei Trump: Lobende Worte zum Abendessen
Tim Cook war erneut beim US-Präsidenten Donald Trump zu Besuch und man könnte den Eindruck gewinnen, Trump hat seinen Spaß daran, den Apple-Chef öffentlich vorzuführen. Längst ist bekannt, dass Apple der US-Regierung Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar zugesichert hat, doch mit der Frage „How much money will Apple be investing in the United States?“ forderte Trump Cook dazu auf, sein Sprüchlein erneut aufzusagen, was vom US-Präsident mit den Worten „you were elsewhere, and now you are coming home“ kommentiert wurde.
Anlass des Ganzen war ein von der US-Regierung ausgerichtetes Abendessen für einflussreiche Unternehmer aus dem IT-Bereich. Neben Tim Cook waren Mark Zuckerberg, Sam Altman von Open AI, Sundar Pichai von Google, der derzeitige Microsoft-Chef Satya Nadella und auch der Microsoft-Gründer Bill Gates.
.@Apple CEO @tim_cook: "I want to thank you for setting the tone such that we could make a major [$600 billion] investment in the United States… That says a lot about your focus and your leadership and your focus on innovation." pic.twitter.com/289vkiB6vy
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 5, 2025
Die Nachrichtenplattform NDTV hat das oben eingebettete Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie sich Cook überschwänglich bei Trump für dessen Engagement für die US-Wirtschaft und dafür bedankt, dass er die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass Apple in einem derart großen Rahmen in den USA investieren kann. Dies sage viel über Trumps Ziele und insbesondere dessen Fokus auf Innovation aus.
Cook bleibt kaum eine andere Wahl
Unterm Strich dürfte Tim Cook bei seinem Besuch im Weißen Haus jedoch weniger daran gelegen haben, ein freundschaftliches Verhältnis zu Donald Trump aufzubauen. Der Apple-Chef steckt in einer Zwickmühle, in die er das Unternehmen ein Stück weit selbst manövriert hat. Anders als bei seinem Vorgänger haben Verkaufszahlen und Aktienkurse bei Cook stets einen höheren Stellenwert besessen, als das Produkt selbst. Die dadurch geschaffene Nachfrage macht Apple von Produktionskapazitäten in Ländern wie China und Indien auf lange Zeit abhängig.
Wenn Cook seinen wirtschaftlichen Kurs halten will, muss er den US-Präsidenten weiter hofieren. Nur so lassen sich massive Preissteigerungen für Apple-Produkte verhindern.
Der Apfel stinkt vom Kopf her!
+1
Absolutely
:-) +1
Wirtschaftlich gesehen beste Wahl.
Keine Vision, nur Geld
2 Minuten Fremdschämen :/
1+
Wieso? Trump ist ein toller Präsident
+1
Wird Zeit dass der Buchhalter endlich in Rente geht.
Alle im Video oder? Also keine Konzerne mehr?
Wird seit, dass der Gastgeber geht!
Ein Lob von Trump ist so ziemlich das Schlimmste, was einen ereilen kann!
Koreanische Verhältnisse… gut das die Nasen nicht wachsen.
So verkauft man seine Seele, wenn es nur ums Geld geht.
Erwachsene Menschen benehmen sich wie Kinder vorm Rektor. Herzlich gelacht.
Solang/wenn die USA als Produktionsstandort funktioniert ist da wohl sogar was dran. Aber dafür müssen Gehalts und Energiekosten runter. Das gleiche gilt in dem Sinne auch für Deutschland, wobei hier Verwaltungskosten und vor allem Energie aggressiv betrachtet werden müssen.
Deutschland ist doch kaum noch Wettbewerbsfähig. China zieht doch jetzt schon in die Zukunft.
Igitt, wie abstoßend.
Einfach nur würdelos und widerlich
+1
Hat was vom letzten Abendmahl… Ein Meister und 12, die ihm die Füße küssen.
Und ein Verräter ;-)
Vollkommen unpassender Vergleich. Danach wäre Trump ja Jesus. Das passt irgendwie gar nicht.
Übel peinlich.
„Cook bleibt kaum eine andere Wahl“
Damit ist alles gesagt.
Wahrscheinlich wird das neue iPhone Montag in tphone umbenannt…… :-)
Das gibt’s schon.
Oh man ist das unangenehm. Das tut wirklich weh beim Zuschauen. Trotzdem ist es wohl das einzig richtige was man tun kann, wenn man mit Trump zusammenkommt. Man muss ihn loben und hoffen, dass es schnell vorbei ist. Und auch wenn es sich so komplett falsch anfühlt, handelt man sich (und im Falle von Apple den Shareholdern) sonst nen Haufen Probleme ein. Ist bei Staaten ja nicht anders, wenn man mal an dem Auftritt von Merz zurückdenkt.
Was für ein Schleimscheisser!!
Diktatoren erzeugen Speichellecker …
Tim ist da bis zu einer Stelle gekrochen, wo es bei Donald schon recht dunkel ist. Aber hey, gestern war ein guter Börsentag für Tech. Deshalb danke und nochmals danke, auch an die First Lady. I love you all.
Ich bin traurig. Warum kann so ein Mann das machen? Wenn nicht das, dann das. Das ist Erpressung. Hiermit fordere ich Donald Trump auf, hier drunter zu kommentieren.
I’m sad. Why can such a man do that? If not that, then that. This is blackmail. I hereby request Donald Trump to comment below.
Seltsam dass es den Kommentartoren erst jetzt (bei Trump) auffällt wie die US-Wirtschaft auf den White House Kurs umschwenkt. Als wenn es noch schon immer gewesen wäre.
Die tun immer so als ob das unnormal wäre und nur Apple die pööööhsen wären.
Er steht für das Wohl seiner Firma ein, für das der Mitarbeiter die von Apple Geld bekommen.
Ich glaube, ihr alle hättet nicht anders gehandelt – das Unternehmen ist das eine, aber jeder Kunde und eben jeder Mitarbeiter ist genauso an Apple gebunden.
Apple holt das maximale raus, was eben in diesen 4 Jahren machbar ist.
Ein Grund mehr sich langsam von Apple zu verabschieden
Und als Alternative schlägst du was vor?
Zunächst weg von iCloud und dann sukzessive die Technik ersetzen. Wird nicht leicht und ist jammerschade, aber, wenn das so weitergeht, alternativlos für mich.
Mir wird’s gerade echt schlecht. Das ist alles so unwirklich, wie aus einem schlimmen Film. Aber nein, es ist bittere Realität. Das einzig Positive ist, dass Tim betont, dass Bildung sehr, sehr wichtig ist. Alles andere… ach… mir fehlen die Worte…
Ich glaube Deutschland ganz explizit sollte aufpassen, in welcher Lage wir sind, um hier etwas schlecht zu reden.
Ein Kanzler der so gut wie alle Wahlversprechen bricht. Eine Regierung, die null Plan hat.
Eine Wirtschaft, also auch Industrie, die den Bach hinunter geht.
Ein Volk, dem es zunehmend schlechter geht und in dem die Unzufriedenheit hoch wie nie ist.
Meint ihr, dass wir da noch meckern sollten oder lieber mal die Probleme im eigenen Land angehen sollten?
Also, ich bin kein Fan von Merz, aber mir geht es als Teil des Volkes eigentlich sehr gut, und ich bin super zufrieden. Ich bin zwar kein Millionär, habe aber alles, was man braucht. :) Für eine persönliche Schieflage ist man meist selbst verantwortlich – nicht die Politik.
Das Einzige, was mich aktuell am meisten nervt, ist die AfD und ihre Wählerschaft, völlig verblendet und vom Populismus gesteuert. Das macht mich tatsächlich etwas unzufrieden.
….wo ist eigentlich Elon?!
Man kann selbst entscheiden. Ich habe mich entschieden.
Wenn’s dem Aktienkurs dient, super!
Ist das ekelhaft und widerlich. Die sehen und wissen doch alle, was dieser Faschist in seinen 228 Tagen Präsidentschaft bereits an Amerikas Demokratie alles verbrochen hat. Und dann hofieren diese Hofschranzen den orangenen Mann in dieser Arschkriecherischen Art und Weise. Wenn der Googlechef der Einladung widerstanden hätte, wäre ich zu Android gewechselt. Ich kann gar nicht sagen, wieviel ich gerade kotzen möchte