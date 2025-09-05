Tim Cook bei Trump: Lobende Worte zum Abendessen

Tim Cook war erneut beim US-Präsidenten Donald Trump zu Besuch und man könnte den Eindruck gewinnen, Trump hat seinen Spaß daran, den Apple-Chef öffentlich vorzuführen. Längst ist bekannt, dass Apple der US-Regierung Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar zugesichert hat, doch mit der Frage „How much money will Apple be investing in the United States?“ forderte Trump Cook dazu auf, sein Sprüchlein erneut aufzusagen, was vom US-Präsident mit den Worten „you were elsewhere, and now you are coming home“ kommentiert wurde.

Anlass des Ganzen war ein von der US-Regierung ausgerichtetes Abendessen für einflussreiche Unternehmer aus dem IT-Bereich. Neben Tim Cook waren Mark Zuckerberg, Sam Altman von Open AI, Sundar Pichai von Google, der derzeitige Microsoft-Chef Satya Nadella und auch der Microsoft-Gründer Bill Gates.

.@Apple CEO @tim_cook: "I want to thank you for setting the tone such that we could make a major [$600 billion] investment in the United States… That says a lot about your focus and your leadership and your focus on innovation." pic.twitter.com/289vkiB6vy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 5, 2025

Die Nachrichtenplattform NDTV hat das oben eingebettete Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie sich Cook überschwänglich bei Trump für dessen Engagement für die US-Wirtschaft und dafür bedankt, dass er die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass Apple in einem derart großen Rahmen in den USA investieren kann. Dies sage viel über Trumps Ziele und insbesondere dessen Fokus auf Innovation aus.

Cook bleibt kaum eine andere Wahl

Unterm Strich dürfte Tim Cook bei seinem Besuch im Weißen Haus jedoch weniger daran gelegen haben, ein freundschaftliches Verhältnis zu Donald Trump aufzubauen. Der Apple-Chef steckt in einer Zwickmühle, in die er das Unternehmen ein Stück weit selbst manövriert hat. Anders als bei seinem Vorgänger haben Verkaufszahlen und Aktienkurse bei Cook stets einen höheren Stellenwert besessen, als das Produkt selbst. Die dadurch geschaffene Nachfrage macht Apple von Produktionskapazitäten in Ländern wie China und Indien auf lange Zeit abhängig.

Wenn Cook seinen wirtschaftlichen Kurs halten will, muss er den US-Präsidenten weiter hofieren. Nur so lassen sich massive Preissteigerungen für Apple-Produkte verhindern.