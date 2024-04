Nintendo-Emulator Delta kommt aufs iPad

Den Delta-Emulator und die damit verbundene Möglichkeit, alte Gameboy-Spiele auf dem Mac oder dem iPhone zu spielen, hatten wir in letzter Zeit mehrfach zum Thema. Jetzt hat der Entwickler angekündigt, die App auch in einer Version für das iPad zu veröffentlichen.

Auf der Social-Media-Plattform Threads hat der für die App verantwortliche Entwickler Riley Testut nicht nur die Erweiterung selbst angekündigt, sondern will zudem mit ein paar Screenshots Lust auf die Erweiterung machen. Er arbeite bereits seit einiger Zeit an dieser iPad-Variante und habe die Entwicklung nun nahezu abgeschlossen.

Umsetzung für EU-Nutzer fraglich

Abzuwarten bleibt allerdings, ob und in welcher Form sich die iPad-Version von Delta auf den Geräten europäischer Nutzer zeigt. Während die App in anderen Regionen inzwischen nämlich ganz regulär über Apples App Store erhältlich ist, wird sie in den Ländern der Europäischen Union über den vom gleichen Entwickler betriebenen alternativen App Store AltStore PAL vertrieben. Dieser lässt sich allerdings nur auf dem iPhone verwenden, da sich die aufgrund der EU-Vorgaben unter iOS eingeführten Sideloading-Optionen ausschließlich auf das iPhone beziehen.

Auch die Tatsache, dass der Delta-Emulator in anderen Ländern direkt über den App Store von Apple vertrieben wird, ist auf die neuen Regelungen der Europäischen Union zurückzuführen. Apple hat im Zusammenhang mit der Ankündigung, den diesbezüglich erlassenen Vorgaben nachzukommen auch angekündigt, dass Spiele-Emulatoren künftig generell im App Store zugelassen werden. Der Grund hierfür ist weniger in einer späten Einsicht Apples, sondern vielmehr darin zu suchen, dass man diese von der EU-Regierung erzwungene Öffnung wohl eher notgedrungen dann auch für iPhone-Besitzer außerhalb der EU-Mitgliedsländer bereitstellen wollte.

Mit der Veröffentlichung einer iPad-Version von Delta dreht sich der Spieß nun um und deren Entwickler muss sich überlegen, wie er seine Kunden in den EU-Mitgliedsstaaten von dieser Erweiterung profitieren lässt. Delta für iPad soll mit dem nächsten Update der App auf Version 1.6 kommen.

Weitere Artikel zum Thema: