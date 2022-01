Esse transformiert Texte: App-Geheimtipp für Mac, iPhone und iPad

Zwar hat die im App Store erhältliche Anwendung Esse für Mac, iPhone und iPad schon ein gutes Jahr auf dem Buckel, zählt hier allerdings erst eine Handvoll Bewertungen und taucht in keiner Chart-Platzierung auf. Da der gänzlich kostenfreie Download zum Manipulieren eigener Texte jedoch unglaublich praktisch sein kann, wollen wir dies jetzt ändern und die Esse-App der auch für AnyBuffer verantwortlichen Ameba Labs etwas bekannter machen.

Vergleichbar mit Boop und TextCase

Grundsätzlich ist die Anwendung mit nahen Verwandten wie etwa TextCase oder der im Sommer 202o vorgestellten Boop-Appliaktion zu vergleichen. Ausgangspunkt ist immer ein Text, mit dem ihr gerade zu tun habt: Ein selbst geschriebenes Stück, ein kopierter Absatz, ein Tweet oder ein Schnipsel Code.

Esse hilft euch nun dabei den Inhalt des Textes so zurechtzubiegen, wie ihr diesen gerade benötigt. Dafür bietet euch die Anwendung 60 unterschiedliche Werkzeuge an, die sich alle auch miteinander kombinieren und nacheinander abarbeiten lassen.

60 Werkzeuge zur Texttransformation

So bietet sich Esse etwa dafür an, leere oder doppelte Zeilen, alle Ziffern oder auch alle Leerzeichen aus Texten zu entfernen, kann Groß- und Kleinschreibung verändern und Texte in Camel-, Kebab-, Random- oder Sentence-Case überführen und hält zudem etliche Funktionen vor, die im Arbeitsalltag von Entwicklern hilfreich sein können. So lässt sich etwa HTML in reinen Text überführen, URLs können encodiert und Prüfsummen errechnet werden.

Darüber hinaus bietet Esse auch Funktionen an, die E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Web-Links aus Texten extrahieren können, Listen erstellen oder Statistiken zur Anzahl der benutzten Wörter, Zeichen Sätze und Satzzeichen auslesen.

Alle Funktionen werden von kleinen Hilfetexten erklärt, können sich umgehen nutzen, in einem Widget anzeigen und in individuelle Funktionen überführen lassen. Wenn ihr hin und wieder mit größeren Texten zu tun habt, dann solltet ihr euch Esse unbedingt anschauen.