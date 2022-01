Apple verliert eine der fünf wichtigsten Mitarbeiterinnen

Apples Kommunikationschefin Stella Low, die erst im vergangenen Mai von Cisco zu Apple wechselte und dort den über zwei Jahre hinweg unbesetzt gebliebenen Posten des Vice President of Worldwide Corporate Communications bekleidete, hat sich nach nicht mal 12 Monaten im Amt aus der Chefetage des Unternehmens zurückgezogen. Die Top-Managerin wird sich fortan nicht mehr um Apples Außendarstellung, das Krisen-Management und den Entwurf einheitlicher Sprachregelungen, sondern ausschließlich um die eigene Familie kümmern.

Eine überraschende Personalie, war Low doch erst im vergangenen Sommer in die Führungsriege des Unternehmens aufgestiegen und wurde seit gerade mal sechs Monaten auf der sogenannten Leadership-Webseite Apples aufgeführt, auf der die 18 wichtigsten Mitarbeitern des Unternehmens vorgestellt werden.

Die Kommunikationschefin folgte ihrerseits auf Steve Dowling, der bis 2019 als PR-Chef für Apple arbeitete und die Influencer-Ära überblickte. Eine Zeit während der der Konzern der traditionellen Pressearbeit den Rücken kehrte und für die Vorstellung neuer Produkte nicht mehr auf die Meinungen der Technik-Kolumnisten von New York Times und Wall Street Journal setzte, sondern vorwiegend mit YouTube-Berühmtheiten und Instagram-Persönlichkeiten kooperierte.

Nach Dowlings Rückzug leitete Apples Phil Schiller die PR-Abteilung des Unternehmens kommissarisch, ist seit seiner Ernennung zum „Apple Fellow“ allerdings nur noch für den App Store zuständig.

Die Nachfolge von Stella Low wird Kristin Huguet Quayle antreten, die bereits seit 2005 im Unternehmen aktiv ist und als Unternehmenssprecherin sowohl unter Steve Dowling als auch unter dessen berüchtigter Vorgängerin Katie Cotton arbeitete.

Quayle wird Tim Cook unterstehen und hat den Posten der Kommunikationschefin ab sofort inne. Gegenüber US-Medienvertretern kommentiert Apple die Personalie:

„Kristin has played an instrumental role sharing Apple’s story of incredible innovation and strong values for more than 15 years. With an extraordinary depth of experience and a long track record of principled leadership, Kristin is uniquely suited for her new role overseeing worldwide communications.“