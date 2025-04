iPadOS 19: Neue Funktionen für externe Displays, besseres Multitasking

Apple könnte mit iPadOS 19 eine überarbeitete Benutzeroberfläche einführen, die sich stärker an macOS orientiert. So soll das iPad bei Verwendung mit einer Tastatur – insbesondere dem Magic Keyboard – künftig eine Menüleiste am oberen Bildschirmrand anzeigen. Diese soll nach Angaben aus vermeintlich gut informierten Kreisen, an die Darstellung auf dem Mac erinnern und die Bedienung bei der produktivem Nutzung des Apple-Tablets erleichtern.

Gleichzeitig sei mit „Stage Manager 2.0“ eine verbesserte Version des bestehenden Multitasking-Modus geplant. Dieser würde automatisch aktiviert, sobald eine Tastatur erkannt wird, und die Fensterverwaltung auf dem Tablet vereinfachen. Einmal mehr scheint Apple mit den Änderungen zu versuchen, den Einsatz des iPads als MacBook-Ersatz attraktiver zu gestalten.

Externe Displays für USB-C-iPhones

Auch das kommende iOS 19 soll neue Funktionen mitbringen, insbesondere für iPhones mit USB-C-Anschluss. Diese könnten künftig externe Monitore unterstützen und eine an Stage Manager angelehnte Oberfläche anzeigen, sobald ein Display angeschlossen ist. Anders als bei einem vollwertigen Desktop-Modus sei jedoch nur eine erweiterte Bildschirmnutzung vorgesehen – etwa für Präsentationen, Bildbearbeitung oder größere Dokumente.

Begrenzungen seien wahrscheinlich, etwa bei der Auflösung oder der Zahl gleichzeitig darstellbarer Anwendungen. Dennoch würde die Neuerung das Nutzungsspektrum des iPhones erweitern und es stärker mit anderen Apple-Geräten verzahnen.

Stage Manager auf dem Mac

Für ein einheitlicheres Nutzungserlebnis

Beide Updates – für iPad und iPhone – könnten Teil einer übergeordneten Strategie sein, das Zusammenspiel innerhalb des Apple-Ökosystems weiter zu vereinheitlichen. Indem iPads Funktionen vom Mac übernehmen und das iPhone stärker auf externe Ausgabegeräte vorbereitet wird, nähere sich die Benutzererfahrung über alle Gerätetypen hinweg an.

Die Vorstellung der neuen Betriebssysteme wird im Rahmen der nächsten WWDC-Entwicklerkonferenz erwartet. Diese ist für den 9. Juni angesetzt.