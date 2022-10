Das sogenannte (Achtung, jetzt kommt ein langer Name) „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts“ liegt aktuell noch als Entwurf vor ( PDF-Download ) und wird morgen den Finanzausschuss des Bundestages durchlaufen, der sich in einer öffentlichen Anhörung den Kernpunkten der neuen Regelungen annehmen wird.

Plattformbetreiber oft im Ausland Einkünfte bei Airbnb und Co.: Meldepflicht an Finanzbehörden kommt

