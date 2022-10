SilentKnight: Mac-Sicherheits-Check mit einem Klick

Jetzt in der frisch aktualisierten Version 2.0 veröffentlicht, ist SilentKnight als Universal-App für den Einsatz auf macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey und macOS Ventura optimiert und begrüßt euch nach der Ausführung mit nur einem Fenster, as im besten Fall nur eine Sammlung grüner Checkboxen anzeigt. Gilt es bestimmte Einstellungen zu prüfen, bekommt ihr ein gelbes Ausrufezeichen zu sehen. Wird ein rotes X eingeblendet ist euer Einsatz gefragt.

Insert

You are going to send email to