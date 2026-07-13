EdgeMark: Markdown-Notizen als Seitenleiste auf den Mac

Mit EdgeMark steht eine noch recht junge Notiz-App für macOS bereit, die ihre Inhalte in einer ausklappbaren Seitenleiste am Bildschirmrand bereitstellt. Das Bedienkonzept erinnert an SideNotes, das seit Jahren eine feste Größe in diesem Bereich ist und konkurriert auch mit den systemeigenen Schnellnotizen.

Im Unterschied dazu wird EdgeMark jedoch als Open-Source-Projekt entwickelt und speichert sämtliche Notizen als gewöhnliche Markdown-Dateien auf dem Mac.

Die Anwendung öffnet sich durch das Bewegen des Mauszeigers an den Bildschirmrand oder per frei definierbarem Tastenkürzel. Das Notizfenster bleibt auf Wunsch dauerhaft sichtbar, funktioniert auch über mehrere virtuelle Schreibtische hinweg und kann selbst dann eingeblendet werden, wenn andere Programme im Vollbildmodus laufen. Nutzer können Breite, Position und Darstellung der Seitenleiste an ihre eigenen Arbeitsabläufe anpassen.

Markdown ohne proprietäres Dateiformat

Im Mittelpunkt steht ein nativer Markdown-Editor, der vollständig auf macOS-Technologien basiert und weder WebKit noch JavaScript verwendet. Unterstützt werden Überschriften, Listen, Tabellen, Aufgabenlisten, Codeblöcke, Links und eingebettete Bilder. Auch mathematische Formeln im LaTeX-Format lassen sich darstellen. Ergänzt wird der Editor durch Rechtschreibprüfung, Tastaturkürzel für Formatierungen sowie Schnellbefehle, mit denen sich häufig genutzte Elemente direkt einfügen lassen.

Die Notizen werden als normale .md-Dateien gespeichert. Dadurch können sie jederzeit mit anderen Editoren geöffnet oder über beliebige Cloud-Dienste synchronisiert werden. Zusätzliche Informationen wie Tags oder andere Metadaten legt EdgeMark getrennt in einer versteckten Begleitdatei ab, sodass die eigentlichen Markdown-Dokumente unverändert bleiben.

Zur Organisation bietet die App Ordner mit frei wählbaren Farben, Finder-ähnliche Farbetiketten, eine Volltextsuche und Mehrfachauswahl für das Verschieben oder Verschlagworten mehrerer Notizen. Gelöschte Einträge landen zunächst im Papierkorb und werden dort nach 30 Tagen automatisch entfernt. Änderungen, die in anderen Programmen an den Markdown-Dateien vorgenommen wurden, erkennt EdgeMark beim erneuten Öffnen und weist auf mögliche Konflikte hin.

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten

Neben dem eigentlichen Editor bietet die Anwendung zahlreiche Komfortfunktionen. Dazu gehören ein Betrieb ausschließlich über die Menüleiste ohne Dock-Symbol, ein automatischer Start nach der Anmeldung sowie frei belegbare Tastenkombinationen. Notizen können als Markdown, Klartext oder Rich Text kopiert werden. Außerdem unterstützt die App mehrere Monitore und lässt sich in hellem oder dunklem Erscheinungsbild betreiben. EdgeMark wird kostenlos als Open-Source-Software zum Download angeboten.