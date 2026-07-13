Überarbeitete Stifte für Einsteiger und Profis
Apple Pencil: Apple plant zwei neue Modelle für das kommende Jahr
Apple bereitet offenbar zwei neue Versionen des Apple Pencil vor. Die Eingabestifte sollen gemeinsam mit den nächsten iPad Pro Modellen in der ersten Hälfte des kommenden Jahres vorgestellt werden. Damit würde Apple seiner bisherigen Strategie folgen, neue iPads und passende Eingabestifte gleichzeitig auf den Markt zu bringen.
Aktuellen Berichten zufolge arbeitet Apple an einer neuen Version des Apple Pencil mit USB-C sowie an einem Nachfolger des vor zwei Jahren vorgestellten Apple Pencil Pro. Das USB-C-Modell soll den bisherigen Einsteigerstift ersetzen, den Apple Ende 2023 eingeführt hat. Der Apple Pencil Pro wurde dagegen erst 2024 zusammen mit den ersten M4 iPad Pro Modellen vorgestellt und brachte Funktionen wie Drucksensor, Rotationserkennung, haptisches Feedback und die Integration in das “Wo ist?” Netzwerk mit.
Austauschbarer Akku als mögliche Neuerung
Welche Neuerungen die beiden Stifte erhalten, ist bislang offen. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte Apple jedoch Änderungen vornehmen, die weniger neue Funktionen als vielmehr die Reparierbarkeit betreffen. Hintergrund sind kommende Anforderungen der Europäischen Union, die den Austausch von Akkus in elektronischen Geräten erleichtern sollen.
Die aktuellen Apple-Pencil-Modelle gelten als schwer zu reparieren. Sie bestehen aus verklebten Bauteilen und lassen sich praktisch nicht zerstörungsfrei öffnen. Sollten die neuen Modelle tatsächlich ein überarbeitetes Akkusystem erhalten, wäre dies vor allem aus Sicht der Reparaturfreundlichkeit eine relevante Änderung. Ob Apple dafür das Gehäuse grundlegend überarbeitet oder lediglich interne Anpassungen vornimmt, ist bislang nicht bekannt.
Derzeit besteht Apples Angebot offiziell aus dem Apple Pencil Pro und dem Apple Pencil mit USB C. Beide decken den Großteil der aktuellen iPad Modelle ab. Ältere Varianten wie der Apple Pencil der ersten und zweiten Generation verkauft Apple zwar weiterhin, bewirbt sie aber nicht mehr im regulären Sortiment.
Der Apple Pencil mit USB-C wird von Apple aktuell zum Listenpreis von 89 Euro angeboten. Für den Apple Pencil Pro verlangt Apple regulär 149 Euro. Im Onlinehandel sind beide Modelle bereits günstiger erhältlich und werden bei Amazon für rund 79 beziehungsweise 129 Euro angeboten. Wer lediglich grundlegende Eingabefunktionen benötigt, findet zudem zahlreiche Alternativen von Drittanbietern. Modelle wie die Stifte von Metapen sind bereits ab etwa 15 Euro erhältlich.
Damit wieder neu gekauft wird, jetzt mit Wechsel-Akku. Warum eigentlich nicht sofort ?
Noch mehr Stifte. Krass. Der „normale“ User blickt doch jetzt schon nicht mehr durch.
Die iPad Pro Modelle sind unbezahlbar geworden. Ich habe für mein M1 11 Zoll iPad Pro 800€ bei Apple direkt bezahlt….
Hoffentlich bedeutet das endlich wieder Ordnung im Line-up. (Wenn sie die alten Modell aus dem Store nehmen)
Ich habe noch den ersten Stift, der mit meinem 2017er iPad Pro 10.5 funktioniert. Das ist inzwischen nur noch Backup, das iPad Pro M5 hat es abgelöst. Nun aber noch mal ordentlich Geld bei Apple abliefern, für einen neuen Stift, weil der alte ja mit den neuen Modellen nicht mehr funktioniert, darauf hatte ich wirklich keine Lust mehr. Ich benötige auch keine Drucksensitivität. also habe ich mir einen 0815 Stift bei Amazon für 12 € gekauft. Was soll ich sagen, für meine Zecke, ich erstelle damit hauptsächlich Schaltgrafiken, ist der vollkommen ok. Ich habe den seit dem Kauf vor 3 Monaten nur einmal geladen, und jetzt ist er bei 22% angekommen, das sagt die kleine LED Anzeige. Er schaltet sich nach 5 min automatisch ab, verliert bei nicht betreiben keine Akkuleistung, ich muss nichts koppeln, ich würde diesem Stift jederzeit den Vorzug geben, gebenüber dem alten, und auch gegenüber dem Apple USB-C. Ich finde die Apple Stifte wirklich überteuert, aber die Politik Apples, mit einem Durcheinander, was zu welchem iPad passt, und was nicht, die künstlichen Einschränkungen, das geht mir doch mehr und mehr auf den Zeiger. Wer nur einen einfachen Stift benötigt, sollte sich ruhig mal diese günstigen Teile anschauen, ich habe 2 davon an 2 versch. Orten, und beide arbeiten ohne jegliche Probleme.
Sieht hier keiner einen Zusammenhang mit dem haltbaren iPhone?
Apple rasiert die Leute permanent mit den Zubehör Preisen.
Wenn da keine Marge von 70-80% ist…
Das alte stifte nicht mit neueren iPads gehen,
Habe ich nie verstanden.
Bis auf das Apple möchte das man jedes Mal neue kauft.