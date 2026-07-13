Apple Pencil: Apple plant zwei neue Modelle für das kommende Jahr

Apple bereitet offenbar zwei neue Versionen des Apple Pencil vor. Die Eingabestifte sollen gemeinsam mit den nächsten iPad Pro Modellen in der ersten Hälfte des kommenden Jahres vorgestellt werden. Damit würde Apple seiner bisherigen Strategie folgen, neue iPads und passende Eingabestifte gleichzeitig auf den Markt zu bringen.

Aktuellen Berichten zufolge arbeitet Apple an einer neuen Version des Apple Pencil mit USB-C sowie an einem Nachfolger des vor zwei Jahren vorgestellten Apple Pencil Pro. Das USB-C-Modell soll den bisherigen Einsteigerstift ersetzen, den Apple Ende 2023 eingeführt hat. Der Apple Pencil Pro wurde dagegen erst 2024 zusammen mit den ersten M4 iPad Pro Modellen vorgestellt und brachte Funktionen wie Drucksensor, Rotationserkennung, haptisches Feedback und die Integration in das “Wo ist?” Netzwerk mit.

Austauschbarer Akku als mögliche Neuerung

Welche Neuerungen die beiden Stifte erhalten, ist bislang offen. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte Apple jedoch Änderungen vornehmen, die weniger neue Funktionen als vielmehr die Reparierbarkeit betreffen. Hintergrund sind kommende Anforderungen der Europäischen Union, die den Austausch von Akkus in elektronischen Geräten erleichtern sollen.

Die aktuellen Apple-Pencil-Modelle gelten als schwer zu reparieren. Sie bestehen aus verklebten Bauteilen und lassen sich praktisch nicht zerstörungsfrei öffnen. Sollten die neuen Modelle tatsächlich ein überarbeitetes Akkusystem erhalten, wäre dies vor allem aus Sicht der Reparaturfreundlichkeit eine relevante Änderung. Ob Apple dafür das Gehäuse grundlegend überarbeitet oder lediglich interne Anpassungen vornimmt, ist bislang nicht bekannt.

Derzeit besteht Apples Angebot offiziell aus dem Apple Pencil Pro und dem Apple Pencil mit USB C. Beide decken den Großteil der aktuellen iPad Modelle ab. Ältere Varianten wie der Apple Pencil der ersten und zweiten Generation verkauft Apple zwar weiterhin, bewirbt sie aber nicht mehr im regulären Sortiment.

Der Apple Pencil mit USB-C wird von Apple aktuell zum Listenpreis von 89 Euro angeboten. Für den Apple Pencil Pro verlangt Apple regulär 149 Euro. Im Onlinehandel sind beide Modelle bereits günstiger erhältlich und werden bei Amazon für rund 79 beziehungsweise 129 Euro angeboten. Wer lediglich grundlegende Eingabefunktionen benötigt, findet zudem zahlreiche Alternativen von Drittanbietern. Modelle wie die Stifte von Metapen sind bereits ab etwa 15 Euro erhältlich.