Schnellnotizen auf dem Mac: Per Tastenkürzel oder aktiver Ecke

Nachdem Apple mit iPadOS 15 die Schnellnotizen aufs iPad gebracht hat, steht die Funktion zum unkomplizierten Erfassen von Inhalten mithilfe der Notizen-App jetzt auch auf dem Mac zur Verfügung – vorausgesetzt natürlich, ihr habt macOS Monterey installiert.

Wenn man Apples Notizen-App ohnehin verwendet, dürfte mit der Einführung der Funktion ein nennenswerter Produktivitätsgewinn einhergehen, sobald man sich an die Neuerung gewöhnt hat. Fortan genügen ein Kurzbefehl oder der Klick in eine Bildschirmecke, um eine neue Notiz zu verfassen. Es ist nicht nötig, dafür erst die Notizen-App zu öffnen.

Standardmäßig hat Apple in macOS Monterey den Kurzbefehl fn-q für das Erstellen von Schnellnotizen hinterlegt. Ihr könnt diese Tastenkombination bei Bedarf aber auch nach euren Bedürfnissen anpassen. Springt dazu in den Bereich „Tastatur“ in den Systemeinstellungen. Dort versteckt sich das Tastenkürzel für die Schnellnotiz im Bereich „Kurzbefehle“ unter dem Menüpunkt „Mission Control“.

Schnellnotiz über aktive Ecken erstellen

macOS Monterey bietet darüber hinaus die Möglichkeit, das Erstellen einer Schnellnotiz über die sogenannten „Aktiven Ecken“ zu initiieren. Ab Werk ist diese Funktion für die Bildschirmecke rechts unten aktiviert. Wenn ihr die Maus dorthin zieht und klickt, öffnet sich eine neue Schnellnotiz in der Bildschirmmitte.

Diese Vorgabe lässt sich über die Systemeinstellungen „Mission Control“ anpassen. Unter „Aktive Ecken“ habt ihr dort die Möglichkeit, die Schnellnotizen auf eine andere Bildschirmecke zu legen oder diese Abkürzung vollständig zu deaktivieren.

Neue Notiz oder bestehende fortsetzen?

Hinsichtlich der neuen Schnellnotizen auf dem Mac ist auch ein Ausflug in die Einstellung der Notizen-App empfehlenswert. Dort könnt ihr nämlich festlegen, ob mithilfe von Tastenkürzel oder aktiver Ecke jeweils die letzte Schnellnotiz fortgesetzt (das ist die Standardeinstellung) oder jeweils eine neue festgelegt wird.

Die auf die oben beschriebene Weise erstellten Schnellnotizen findet ihr in der Notizen-App übrigens in einem separaten Ordner ganz oben in der Seitenleiste.