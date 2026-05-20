Eddy Cue bekommt Entertainment-Preis für Apple TV

Apples Dienstechef Eddy Cue wird bei den Cannes Lions als „Entertainment Person of the Year“ ausgezeichnet. Das berichtet Variety. Die Veranstalter würdigen damit Cues Rolle beim Aufbau von Apples Entertainment- und Dienste-Geschäft, allen voran den Streamingdienst Apple TV. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Cannes-Lions-Festivals statt, das vom 22. bis 26. Juni in Südfrankreich läuft.

Cue soll am Eröffnungstag des Festivals auch auf der Bühne stehen. Geplant ist ein gemeinsamer Auftritt mit Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer, der zuletzt mit Apple an „F1: The Movie“ und der Formel-1-Strategie des Unternehmens verbunden war. Apple hatte sich in den USA zudem exklusive Übertragungsrechte an der Rennserie gesichert.

Die Auszeichnung passt in Apples aktuelle Kommunikation rund um Apple TV. Der Dienst wird von Cupertino seit Monaten sichtbarer positioniert, nicht nur mit neuen Serien und Filmen, sondern auch mit Sportrechten und zusätzlichen Vertriebswegen.

Apple TV als Aushängeschild

Die Cannes-Lions-Veranstalter verweisen unter anderem auf die wachsende Bedeutung von Apple TV im Unterhaltungsbereich. Der Dienst ist seit 2019 am Markt und kann inzwischen eine beachtliche Zahl an Preisen und Nominierungen vorweisen. Zuletzt sorgte etwa die Serie „The Studio“ für weitere Auszeichnungen.

Cue steht bei Apple nicht nur für Apple TV, sondern auch für Apple Music, Podcasts, Bücher, Karten, iCloud und weitere Dienste. Entsprechend ist die Ehrung weniger als reiner Fernsehpreis zu verstehen, sondern als Anerkennung für Apples breiteres Entertainment-Ökosystem.

Kein Filmpreis, sondern Werbefestival

Bei den Cannes Lions handelt es sich nicht um das Filmfestival von Cannes, sondern um ein internationales Festival der Werbe- und Kreativbranche. Die Auszeichnung zeigt daher vor allem, wie stark Apple inzwischen auch als Medien- und Markenunternehmen wahrgenommen wird.

Spannend bleibt, dass Apple trotz wachsender Ambitionen bislang an der werbefreien Ausrichtung festhält. Apple betont seit der Ankündigung von Apple TV immer wieder, dass man nicht möglichst viele Inhalte möchte, sondern ein möglichst hochwertiges Programm.