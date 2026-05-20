Digitale Brieftasche kommt
EUDI-Wallet: Ausweis und Nachweise sollen aufs Smartphone kommen
Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf für das Digitale Identitätengesetz beschlossen und damit den Weg für die Einführung der europäischen digitalen Brieftasche in Deutschland freigemacht. Die sogenannte EUDI-Wallet soll künftig auf dem Smartphone laufen und es ermöglichen, sich online auszuweisen sowie digitale Nachweise vorzulegen.
Die Wallet ist nicht mit der Apple Wallet zu verwechseln, sondern als staatlich eingebundene digitale Identitätslösung gedacht. Der Personalausweis soll darin als „digitaler Zwilling“ hinterlegt werden können. Perspektivisch nennt die Bundesregierung auch weitere Dokumente wie Geburtsurkunde, Führerschein oder Fahrtickets.
Für Nutzer soll daraus ein zentraler Zugang zu Verwaltungsleistungen, Bankgeschäften und Online-Verträgen entstehen. Statt sich immer wieder neu über verschiedene Verfahren zu identifizieren, könnten Nachweise künftig direkt aus der Wallet heraus bestätigt werden. Die Nutzung soll europaweit funktionieren und damit auch grenzüberschreitend einsetzbar sein.
Start zunächst mit Identität und Nachweisen
Der Start ist für Januar 2027 geplant. Zum Auftakt sollen zunächst die Funktionen Identifizierung und Nachweise bereitstehen. Im Laufe des Jahres will die Bundesregierung den Funktionsumfang erweitern. Genannt werden digitales Signieren, pseudonyme Log-ins und Transaktionsfreigaben für Zahlungen.
Das Thema begleitet uns bereits seit einiger Zeit. Erst im April hatte die Bundesregierung eine offizielle Projektseite zur EUDI-Wallet freigeschaltet und dort erstmals viele Informationen zum geplanten Ökosystem gebündelt. Die Wallet soll nicht nur eine einzelne App sein, sondern Grundlage für zahlreiche digitale Dienste von Behörden, Unternehmen und Organisationen werden.
Freiwillig und kostenlos nutzbar
Die Bundesregierung betont, dass die digitale Brieftasche freiwillig und kostenlos nutzbar sein soll. Analoge Angebote sollen weiter bestehen bleiben. Das ist wichtig, weil die EUDI-Wallet zwar viele Behördengänge und Identifizierungsverfahren vereinfachen kann, im Alltag aber nur dann funktioniert, wenn genügend Stellen die neue Technik auch tatsächlich unterstützen.
Mit dem Gesetz sollen zudem weitere bürokratische Hürden abgebaut werden. Wer seinen Personalausweis zuletzt im Alter von mindestens 70 Jahren beantragt hat, soll ihn künftig unbegrenzt weiterverwenden können. Außerdem soll nach einem Umzug die Pflicht entfallen, den Wohnort im Reisepass aktualisieren zu lassen.
Entscheidend wird nun sein, wie schnell die technische Umsetzung gelingt und ob die EUDI-Wallet auf iPhone und Android tatsächlich so einfach funktioniert, wie es die Bundesregierung verspricht.
Ich hoffe nicht, dass das 20 Jahre dauert wie bei der elektronischen Patientenakte.
Was steht denn im Text?
Die wie viele Regierung ist das eigentlich mit dem Beschluss? Hier sollen immer nur Dinge passieren, wo anders passieren sie auch tatsächlich. So langsam doch wirklich lächerlich. Meldet euch wenn es da ist, diese ganzen Beschlüsse für nichts. Und die nächste Regierung packt das Thema Digitalisierung wieder an während andere schon zum Mars fliegen
Hat Merkel noch angestoßen und kommt jetzt auf EU-Ebene statt proprietärem Gekoche
Freue mich wenn ich das Portemonnaie endlich zu Hause lassen kann :-)
EU? Von Murksel initiiert? „Kostenlos“ (Steuergeldfinanziert)?
Da halte ich es wie mit der EPA: Nein, danke
Grundgütiger
Natürlich sind viele kostenlose Dinge steuergeldfinanziert, vegiwhopper. So wie die kostenlose Benutzung von Straßen, der kostenlose Besuch von Schulen und Unis. Alles Dinge, die in vielen anderen Ländern Geld kosten. Sehen Sie da ein Problem darin?
Freut mich!
Die Regierung von Schland ist damit sowieso gnadenlos überfordert. Die sind ja noch am überlegen wer Mann und wer Frau ist! Und freiwillig ist in diesem Land schon mal überhaupt nichts.!
Uih. Was zB ist nicht freiwillig?
Endlich!!!
Im Reisepass wird kein Wohnort eingetragen.
Oh doch! Da steht die Stadt als WohnORT. (Nicht die Adresse!) Ich habe im Ausland schon mal erlebt das jemand nicht einreisen durfte weil er das vergessen hatte umzumelden! Die dortigen Behörden haben ihn nicht ins Land gelassen weil der Wohnort im Pass nicht zum Visum passte! Daher beim ummelden daran denken nicht nur den Perso umzumelden. Wobei der Enfall der Pflicht sinnlos ist da es ja für die ausländischen Behörden relevant ist und nicht die unseren!