EUDI-Wallet: Ausweis und Nachweise sollen aufs Smartphone kommen

Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf für das Digitale Identitätengesetz beschlossen und damit den Weg für die Einführung der europäischen digitalen Brieftasche in Deutschland freigemacht. Die sogenannte EUDI-Wallet soll künftig auf dem Smartphone laufen und es ermöglichen, sich online auszuweisen sowie digitale Nachweise vorzulegen.

Die Wallet ist nicht mit der Apple Wallet zu verwechseln, sondern als staatlich eingebundene digitale Identitätslösung gedacht. Der Personalausweis soll darin als „digitaler Zwilling“ hinterlegt werden können. Perspektivisch nennt die Bundesregierung auch weitere Dokumente wie Geburtsurkunde, Führerschein oder Fahrtickets.

Für Nutzer soll daraus ein zentraler Zugang zu Verwaltungsleistungen, Bankgeschäften und Online-Verträgen entstehen. Statt sich immer wieder neu über verschiedene Verfahren zu identifizieren, könnten Nachweise künftig direkt aus der Wallet heraus bestätigt werden. Die Nutzung soll europaweit funktionieren und damit auch grenzüberschreitend einsetzbar sein.

Start zunächst mit Identität und Nachweisen

Der Start ist für Januar 2027 geplant. Zum Auftakt sollen zunächst die Funktionen Identifizierung und Nachweise bereitstehen. Im Laufe des Jahres will die Bundesregierung den Funktionsumfang erweitern. Genannt werden digitales Signieren, pseudonyme Log-ins und Transaktionsfreigaben für Zahlungen.

Das Thema begleitet uns bereits seit einiger Zeit. Erst im April hatte die Bundesregierung eine offizielle Projektseite zur EUDI-Wallet freigeschaltet und dort erstmals viele Informationen zum geplanten Ökosystem gebündelt. Die Wallet soll nicht nur eine einzelne App sein, sondern Grundlage für zahlreiche digitale Dienste von Behörden, Unternehmen und Organisationen werden.

Freiwillig und kostenlos nutzbar

Die Bundesregierung betont, dass die digitale Brieftasche freiwillig und kostenlos nutzbar sein soll. Analoge Angebote sollen weiter bestehen bleiben. Das ist wichtig, weil die EUDI-Wallet zwar viele Behördengänge und Identifizierungsverfahren vereinfachen kann, im Alltag aber nur dann funktioniert, wenn genügend Stellen die neue Technik auch tatsächlich unterstützen.

Mit dem Gesetz sollen zudem weitere bürokratische Hürden abgebaut werden. Wer seinen Personalausweis zuletzt im Alter von mindestens 70 Jahren beantragt hat, soll ihn künftig unbegrenzt weiterverwenden können. Außerdem soll nach einem Umzug die Pflicht entfallen, den Wohnort im Reisepass aktualisieren zu lassen.

Entscheidend wird nun sein, wie schnell die technische Umsetzung gelingt und ob die EUDI-Wallet auf iPhone und Android tatsächlich so einfach funktioniert, wie es die Bundesregierung verspricht.