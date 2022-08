EcoFlow und Jackery mit neuen Powerstations zur IFA

Die beiden Anbieter EcoFlow und Jackery werden zur diesjährigen Funkausstellung in Berlin neue Powerstations vorstellen und ihre Portfolios an tragbaren Energiespendern damit um zusätzliche Modelle erweitern. Auf ifun.de haben wir uns in den vergangenen Wochen ausführlich mit den Geräten beider Hersteller beschäftigt und diese in mehreren Produktbesprechungen vorgestellt.

Während uns bei EcoFlow die Verarbeitungsqualität und die begleitende iPhone-Anwendung gut gefallen haben, konnte Jackery mit sehr eleganten Solarsegeln und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis punkten:

Jackery bringt Solargenerator 1000 Pro

Jackery wird auf der IFA den Solargenerator 1000 Pro vorstellen, der als Premium-Ausgabe des Jackery Solargenerators 1000 platziert werden und „eine Vielzahl von herausragenden Upgrades“ mitbringen soll. Wie sich diese konkret bemerkbar machen werden, will der Anbieter allerdings noch nicht verraten. Es ist anzunehmen, dass sich das neue Modell am bereits verfügbaren Jackery Solargenerator 2000 Pro orientieren wird.

Jackerys Solargenerator 1000 haben wir uns bereits angeschaut. Bei dem Bundle handelt es sich um den Jackery Explorer 1000 mit zwei Jackery SolarSaga 100 Solarpanels. Übrigen: Aktuell fährt Jackery eine 12-Prozent-Aktion für viele seiner Produkte.

EcoFlow stellt Powerstation DELTA 2 vor

EcoFlow wird seinerseits die zweite Generation der DELTA-Produktfamilie vorstellen und gibt sich in der Ankündigung sehr selbstsicher. Man werde mit dem Produkt „in der Branche neue Maßstäbe setzen“, entsprechend seien hohe Erwartungen an das neue Produkt durchaus gerechtfertigt. Zudem merkt man bei EcoFlow an: Während des diesjährigen Prime Day waren die Produkte von EcoFlow die populärsten in der „Kategorie der umweltfreundlichen Energielösungen“.

Die Funkausstellung in Berlin finde in diesem Jahr zwischen dem 2. und dem 6. September statt.