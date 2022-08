Onvis HomeKit-Alarmanlage jetzt bereits für 26 Euro erhältlich

Mit seinem 4 -in-1 Bluetooth Tür- und Fensterkontaktsensor hat Onvis schon seit geraumer Zeit eine einfache, mit Apple Home kompatible Alarmanlage im Programm. Die Lösung eignet sich insbesondere für Keller- und Terrassentüren oder beispielsweise auch Fenster, die man nicht sonderlich gut im Blick hat. Optisch ist das Gerät nicht der Knüller, sodass wir uns den Onvis-Sensor eher nicht an die Eingangstür hängen würden.

Unsere Aufmerksamkeit erreicht das HomeKit-Zubehör von Onvis durch seine aktuelle Preisreduzierung. Dank eines zusätzlichen, per Mausklick aktivierbaren Gutscheins gibt es den Onvis-Sensor aktuell für günstige 25,99 Euro – da sind schon normale Tür-Fenster-Kontakte mit deutlich eingeschränkterem Funktionsumfang teurer. Der Onvis-Sensor war einst mit einem Preis von 40 Euro in den Markt gestartet und registriert nicht nur ein Öffnen und Schließen von Türen oder Fenstern, sondern hat neben einer Alarmsirene auch noch Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit an Bord, deren Messwerte ebenfalls an HomeKit übergeben werden.

Einfache HomeKit-Alarmanlage

Darüber hinaus handelt es sich bei dem Onvis-Gerät um eine der bislang wenigen „HomeKit-Alarmanlagen“. Im Rahmen dieser erweiterten HomeKit-Integration wird der Sensor in HomeKit mit einem zusätzlichen Menü angezeigt, über dessen Zustände „Aus“, „Nacht“, „Zuhause“ und „Abwesend“ ihr die HomeKit-Alarmfunktion und damit verbunden auch die integrierte Sirene scharf schalten könnt.

Die Lautstärke der Sirene lässt sich ebenso wie die Dauer eines Alarms über die App des Herstellers anpassen. Hier kann man eine Alarmdauer zwischen zehn und 600 Sekunden sowie eine von drei Lautstärkestufen anwenden. Als maximale Lautstärke nennt Onvis den Wert von 120 Dezibel.

Einziges Manko ist wenn man so will die Tatsache, dass die kleine Alarmanlage über Bluetooth kommuniziert. Ihr müsst also beachten, dass der Einsatzort nicht allzu weit von einer HomeKit-Bridge wie einem Apple TV oder HomePod entfernt ist.