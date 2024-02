Easydict: Mac-Freeware übersetzt Textauswahl sofort

Das Open-Source-Projekt Easydict haben wir im vergangenen November erstmals auf ifun.de vorgestellt. Am Wochenende wurde die kostenfrei erhältliche Mac-Anwendung in Version 2.6 veröffentlicht und steht nun mit einer in Teilen neuen Benutzeroberfläche zum Download zur Verfügung, die dank Apples SwiftUI nun auf einem modernen Fundament steht.

Anfangs erst mal überladen

Das Freeware-Projekt lebt in der Mac Menüleiste und ist ein mehrsprachiger Übersetzer, der zahlreiche Quellen anzapfen kann, um euch die bestmöglichen Übersetzungen eurer Eingangstexte anzubieten.

Welche der unterstützten Dienste zum Einsatz kommen sollen, könnt ihr dabei in den Einstellungen der Anwendung individuell festlegen. Hier lassen sich Standards wie etwa Google Translate oder auch das auf nahezu allen Mac vorinstallierte Apple-Lexikon auswählen, aber auch beliebte Online-Übersetzer wie DeepL oder Bing nutzen. Seit dem neuesten Update steht auch Googles neuer KI-Dienst Gemini in unterstützten Regionen zur Verfügung.

Während sich einige Dienste ganz unverbindlich und ohne vorherige Registrierung einsetzen lassen, verlangen andere wie etwa der Chat-GPT-Übersetzer von Open AI einen entsprechenden API-Schlüssel zum Zugriff.

Schwebende Translate-Taste

Neben der Möglichkeit, zahlreiche unterschiedliche Übersetzungsdienste anzusprechen, punktet die Anwendung mit unterschiedlichen Wegen zur Übersetzung zu gelangen.

Unter anderem kann Easydict ausgewählte Textpassagen sofort und ohne Mausklick übersetzen. Ist die Anwendung entsprechend konfiguriert, wird ein Übersetzungssymbol direkt neben ausgewählten Texten eingeblendet. Berührt man dieses mit dem Mauszeiger, blendet die Anwendung sofort ein schwebendes Fenster ein, das die entsprechende Textstelle übersetzt. Folgende Textbereiche müssen dann nur noch markiert werden. Zudem versteht sich die Anwendung auf das Übersetzen von Bildschirmfotos und die ganz reguläre Texteingabe.

Easydict ist keine Anwendung, die wir dauerhaft mitlaufen haben, bei der Arbeit mit fremdsprachigen Texten kann diese jedoch hilfreich zur Hand gehen.