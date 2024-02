Universal Print für macOS: Neue Microsoft-App im App Store

Der Softwarekonzern Microsoft hat eine erste Vorschauversion seiner Druck-Anwendung Universal Print für macOS in Apples Softwarekaufhaus veröffentlicht, die vor allem auf Unternehmens- und Geschäftskunden mit weit verzweigten Büros abzielt. Universal Print soll hier die Nutzung der verfügbaren Drucker vereinfachen und die zahlreichen Möglichkeiten sortieren, die eigenen Dokumente zu Papier zu bringen.

Mit Microsoft Entra ID

So setzt Universal Print auch auf eine sogenannte Microsoft Entra ID, die nach der Installation eingegeben werden muss, um sich in der eigenen Unternehmensumgebung anzumelden. Einzige Voraussetzung hier ist, dass die zuständigen Systemadministratoren die macOS-Unterstützung in den „Universal Print“-Einstellungen von Microsoft Azure aktiviert haben.

Ist dies der Fall, sorgt Universal Print in den Systemeinstellungen für macOS dafür, dass Mac-Anwender den direkten Zugriff auf alle im Unternehmen verfügbaren Drucker erhalten und diese umgehend im eigenen System installieren oder auch direkt ansprechen können.

Microsoft vereinfacht die Nutzung vorhandener Drucker damit vor allem in großen Konzernumgebungen, in denen nicht nur unterschiedliche Büros mit eigenen Drucklösungen versehen sind, sondern häufig auch zwischen Gebäuden und Zweigstellen gewechselt werden muss.

Zugriff aus allen Apps heraus

Im hauseigenen Community-Forum unterstreicht der Konzern zwar, dass es sich bei der aktuellen Version noch um eine Vorschauversion der Mac-Anwendung handelt, liefert allerdings schon eine ziemlich umfangreiche Applikation aus, die bei durchschnittlichen Büroangestellten keine großen Wünsche mehr offen lassen sollte.

Laut Microsoft bietet Universal Print eine intuitive Suchfunktion, mit der sich vorhandene Drucker schnell und unkompliziert finden lassen. Diese können dann von überall angesprochen werden, einzige Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung. Zudem sollen sich angefangene Druckaufträge durch das Scannen eines QR-Codes wieder aufnehmen und fortsetzen lassen.