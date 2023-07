Dropover 4: Praxistaugliche Dateiablage mit neuen Funktionen

Mit „Drag to Notch“ können Besitzer aktueller MacBooks den Bildschirmausschnitt oben mittig zum Öffnen neuer Fenster nutzen und müssen ihren Mauszeiger nicht mehr Schütteln. Die „Custom Actions“ oder „Benutzeraktionen“ lassen sich in den Dropover-Einstellungen konfigurieren und anschließend direkt im Fenstermenü aktivieren.

Version 4.11 baut dieses für sich genommen schon praktische Konzept weiter aus und führ unter anderem die neuen Funktion „Drag to Notch“ und so genannte „Custom Actions“ an.

Ende 2020 wurde der Mac-Download Dropover in der Generalüberholten Version 4.0 veröffentlicht – seit wenigen Tagen steht nun Ausgabe 4.11 zum Download zur verfügung und versorgt den Drag-and-Drop-Helfer mit mehreren neuen Funktionen, die die Arbeitsabläufe während eures Arbeitsalltags am mac effizienter machen sollen.

