In Spacegrau für 60.000 Euro: Jony Ive gestaltet Linn-Plattenspieler

Jony Ive, Apples langjähriger Chef-Designer, der seit knapp vier Jahren mit der eigenen Agentur LoveFrom wieder selbstständig an Projekten arbeitet die ihm am Herzen liegen, hat einen Plattenspieler für die schottischen Audio-Pioniere von Linn Products gestaltet, der jetzt in streng limitierter Auflage zum Kauf angeboten wird.

In Spacegrau für schlappe 60.000 Euro

Preislich liegt der Sondek LP12-50 dabei auf dem gleichen Niveau wie Toyotas Plug-in-Hybrid RAV4 und ist für 59.500 Euro zu haben. Ein Preis, für den Linn einen Plattenspieler mit „präzisionsgefertigten Metallscharnieren“, mit einem „aus massivem Aluminium gefrästen Netzschalter“ und mit einer „Metallplakette mit Seriennummer“ anbietet.

Dabei haben die Schotten nicht etwa selbst den Kontakt zu Jony Ive gesucht, der Apple nach 27 Jahren Betriebszugehörigkeit im Jahr 2019 verlassen hat, sondern wurden von dem Ausnahmedesigner beziehungsweise dessen persönlicher Assistenz auf LinkedIn kontaktiert.

In einem anschließenden FaceTime-Gespräch outete sich Ive als Fan des 29.890 Euro teuren Klimax LP12 und bot seine Mitarbeit an kommenden Linn-Produkten an. Eine Offerte, die zeitlich hervorragend passte: Im kommenden Jahr würde Linn das 50-jährige Jubiläum des Plattenspielers Sondek LP12 feiern. Linn und Ive einigten sich daraufhin auf eine Kooperation.

250 Modelle, Lieferung ab August

Das Ergebnis lässt sich auf der Produktseite des Sondek LP12-50 jetzt in Augenschein nehmen. Der Edel-Turntable besitzt eine spacegraue Bodenplatte aus Aluminium, kommt in Naturholz oder weiß lackiert und wird mit einer geprägten Aluminiumplakette ausgeliefert, die über die Editionsnummer und den Name des Konstrukteurs informiert. Alle Sondek-Plattenspieler werden nämlich von Hand zusammengesetzt.

Bei Interesse könnt ihr euren Sondek LP12-50 jetzt reservieren und müsst die Zahlung dann binnen sieben Tagen abschließen. Ausgeliefert werden sollen die 250 Modelle zwischen August 2023 und März 2024.

Video: LoveFrom, Linn: A Landmark Collaboration