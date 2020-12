Dropover 4: Mac-Ablage für Drag-and-Drop-Aktionen

Die Mac-Applikation Dropover ist in Apples Software-Kaufhaus schon länger verfügbar, steht aber erst seit Ende November in der generalüberholten Version 4 zum Download bereit, die das Produktiv-Tool für den Einsatz unter macOS Big optimiert hat. Seitdem tritt die App mit neuem Icon und neuem Menüleistensymbol an, bringt aber weiterhin den gewohnten Funktionsumfang mit.

Dropover bietet sich als temporäre Ablage für Drag-and-Drop-Aktionen an, bei denen ihr die Hände bzw. die Maus voll habt und kurz einen Zwischenspeicher benötigt, auf dem ihr die gerade aufgenommenen Dateien ablegen könnt. Je nach Arbeitsalltag dürfte dies entweder ein bekanntes Problem sein oder so gut wie gar nicht vorkommen.

Automatischer 14-Tage-Test

Zählt ihr euch zur ersten Gruppe, dann könnt ihr dem knapp 30MB großen Download einen risikofreien Testlauf gewähren. So lässt sich die Anwendung ohne Bezahlung aus dem App Store laden und macht ihren 4,49 Euro teuren In-App-Kauf für die Vollversion erst dann geltend, wenn der 14-tägige Testzeitraum abgelaufen ist, der mit dem Erststart der Menüleisten-Anwendung anfängt.

Aufnehmen, wackeln, ablegen

Habt ihr Dropover gestartet, bekommt ihr von dem kleinen Helfer erst mal nichts mit. Dieser blendet seiner „Shelf“ genannten Ablagen erst ein, wenn ihr ein Dokument, kopierten Text oder andere, beliebige Dateien aufgenommen habt und mit diesem am Mauszeiger kurz mit der Maus hin und her wackelt.

Jetzt blendet Dropover ein „Shelf“ in der nähe des Mauszeigers ein und gestattet euch so die Dateien ganz in Ruhe um weitere zu ergänzen, ehe diese komprimiert, verschickt, weitergeleitet oder an einen der von Dropover unterstützten Cloud-Speicher-Dienste geladen werden.

Dropover kann hier mit iCloud, Dropbox, Google Drive, One Drive und Imgur umgehen und so schnell öffentliche Links erstellen, unter denen die gewählten Dokumente verfügbar sind.